Profil Pemeran Baru All Of Us Are Dead Season 2, Ada Lee Min-jae dan Kim Si-eun

Para pemeran di All of Us Are Dead season 2.(Dok. Netflix)

DRAMA Korea dengan tema zombie All of Us Are Dead sudah dinanti-nanti kelanjutannya oleh para penggemar. Kabar gembira telah diumumkan bahwa All of Us Are Dead Season 2 mulai dalam tahap produksi.

Selain itu, Netflix mengumumkan bahwa All of Us Are Dead Season 2 juga akan tetap digarap oleh sutradara Lee Jae-kyu dan Kim Nam-su, dan penulis Chun Sung-il dari musim pertamanya.

Pada musim kedua ini, cerita akan lebih menarik dan melanjutkan cerita sebelumnya di musim pertama. Nam Onjo (Park Ji-hu) yang selamat dari wabah zombie yang meluluhlantakkan SMA Hyosan, akhirnya menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa di Seoul. Namun, trauma dan kehilangan sahabat masih membekas di diingatannya.

Pada musim kedua ini akan memperlihatkan bagaimana Onjo bertahan hidup saat kembali diguncang oleh serangan zombie. Namun, bedanya di musim kedua ialah Onjo harus bertahan dengan orang-orang baru.

Selain Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, dan Lomon yang tetap kembali terlibat di musim kedua, ada beberapa aktris dan aktor baru yang ada di musim kedua. Siapa saja? Yuk, simak sebagai berikut.

Profil Pemeran Baru All of Us Are Dead Season 2

1. Lee Min-jae

Aktor Lee Min Jae terkenal lewat perannya sebagai Go Hyun‑Tak dalam Weak Hero Class 2. Aktor berusia 25 tahun ini juga pernah tampil sebagai pemeran pendukung di Crash Course in Romance, Kick Kick Kick Kick, dan Hide.

Lee Min Jae dikenal karena adegan aksinya yang intens dan kehadiran yang kuat di layar. Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan teater, Universitas Chung-Ang.

2. Kim Si-eun

Kim Si-eun terlibat di serial survival Netflix, Squid Game Season 2 (2024). Di drama tersebut, ia berperan sebagai Kim Youngmi, pemain dengan nomor punggung 095 yang emosional. Kim Si-eun juga pernah meraih Best New Actress in Film pada Baeksang 59th Awards dari aktingnya pada film Next Sohee (2022).

3. Roh Jae-won

Sama dengan Kim Si-eun, Roh Jae-won juga muncul dalam Squid Game Season 2 dan Season 3. Ia berperan sebagai Namgyu bernomor punggung 124. Ia juga pernah tampil di Daily Dose of Sunshine (2023) dengan berperan sebagai Kim Seo-wan. Lewat drama tersebut Roh Jae-won meraih penghargaan Best New Actor di APAN Star Awards 2024.

4. Yoon Gai

Yoon Gai juga tampil di Squid Game 2 dan dikenal lewat peran pendukung di Undercover High School. Ia menarik perhatian karena karakternya yang kuat dan tegar di genre misteri-komedi.

Ia juga tampil sebagai karakter Jiwon pada film Next Sohee (2022), lalu di drama Korea favorit, Doctor Cha (2023), hingga drama horror thriller Revenant (2023). (H-3)