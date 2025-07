9 Fakta Menarik All of Us Are Dead Season 1 yang Wajib Kamu Tahu sebelum Nonton Lanjutannya!

Fakta menarik All of Us are Dead(YouTube)

ALL of Us Are Dead menjadi salah satu drama Korea paling populer di Netflix sejak perilisannya. Dengan tema zombie yang dikemas berbeda dan kisah remaja yang menyentuh, serial ini sukses menarik perhatian penonton global. Berikut ini adalah 9 fakta menarik tentang All of Us Are Dead Season 1 yang wajib kamu ketahui!

1. Diadaptasi dari Webtoon Populer “Now at Our School”

Serial ini merupakan adaptasi dari webtoon karya Joo Dong-geun berjudul Now at Our School yang terbit antara 2009–2011 di Naver Webtoon. Popularitas webtoon ini menjadi fondasi kuat dalam pengembangan ceritanya. Bahkan, para pemeran serial ini mengaku sudah menjadi penggemar sejak versi komiknya.

2. Set Sekolah Dibangun Secara Khusus

Hyosan High School, tempat utama berlangsungnya cerita, bukanlah sekolah sungguhan. Lokasi ini dibangun khusus sebagai set sepanjang 100 meter lengkap dengan berbagai fasilitas seperti kantin, ruang musik, hingga aula. Ini dilakukan untuk memaksimalkan adegan aksi zombie dan menciptakan suasana yang lebih intens dan realistis.

3. Zombie dengan Karakteristik Unik

Berbeda dari zombie pada umumnya, zombie di All of Us Are Dead bisa berlari cepat, tidak takut air, dan tetap memiliki sensitivitas terhadap suara dan cahaya. Bahkan, beberapa karakter yang tergigit seperti Nam-ra dan Eun-ji mengalami mutasi sehingga tidak sepenuhnya menjadi zombie — melainkan hibrida dengan kekuatan super.

4. Mengangkat Isu Sosial yang Relevan

Serial ini tidak hanya fokus pada survival melawan zombie, tapi juga menyisipkan kritik sosial. Tema seperti bullying, pelecehan, kehamilan remaja, dan sistem pendidikan yang menutup-nutupi masalah menjadi bagian penting dari narasi. Hal ini membuat ceritanya lebih dalam dan menyentuh aspek kemanusiaan.

5. Sukses Secara Global

All of Us Are Dead mencatatkan rekor sebagai salah satu serial Korea terpopuler di Netflix. Dalam 30 hari pertama, serial ini ditonton lebih dari 474 juta jam dan menduduki posisi #1 di 91 negara. Popularitas ini membuatnya masuk dalam daftar Top 10 Netflix selama berminggu-minggu.

6. Terdiri dari 12 Episode Berdurasi Panjang

Season pertama terdiri dari 12 episode dengan durasi rata-rata 53–72 menit per episode. Durasi yang cukup panjang memungkinkan eksplorasi karakter dan konflik yang lebih mendalam, baik dari sisi remaja maupun orang dewasa.

7. Virus Zombie Buatan Seorang Guru

Virus yang menjadi sumber wabah ternyata dikembangkan oleh Lee Byung-chan, seorang guru sains. Ia menciptakan virus ini dengan tujuan awal melindungi anaknya dari perundungan. Namun, niat baik itu berujung pada bencana besar yang menyebar ke seluruh kota.

8. Cerita Remaja Jadi Fokus Utama

Selain aksi menegangkan, serial ini juga memberikan ruang besar pada drama remaja. Kisah cinta segitiga antara On-jo, Cheong-san, dan Su-hyeok, serta konflik keluarga dan persahabatan, memberikan sisi emosional yang kuat dan membuat penonton mudah terhubung dengan karakter.

9. Syuting di Tengah Pandemi Covid-19

Proses syuting sempat tertunda pada Agustus 2020 akibat lonjakan kasus covid-19 di Korea Selatan. Meski begitu, produksi tetap dilanjutkan dengan protokol ketat, dan hasil akhirnya mendapat apresiasi tinggi karena kualitas produksinya tetap prima.

Itulah deretan fakta menarik tentang All of Us Are Dead Season 1 yang wajib kamu ketahui. Bukan hanya tentang zombie, serial ini menyajikan kisah kemanusiaan yang menyentuh dan penuh makna. Tidak heran jika banyak penggemar menantikan kelanjutan ceritanya di season 2. Kamu termasuk salah satunya? (Z-10)