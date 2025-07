Teror Baru Mengintai: All of Us Are Dead Season 2 Resmi Diproduksi!

All of Us are Dead season 2 siap produksi(Netflix)

PRODUKSI musim kedua serial drama Korea penuh ketegangan All of Us Are Dead resmi dimulai. Serial orisinal Netflix ini sempat mengguncang dunia pada tahun 2022 dan mencetak prestasi gemilang dengan lebih dari 560 juta jam tayang hanya dalam satu bulan pertama penayangannya.

Tak hanya itu, serial ini juga berhasil menembus Top 10 di lebih dari 90 negara, menjadikannya salah satu judul non-Inggris paling populer di platform tersebut.

Berdasarkan webtoon karya Joo Dong-geun, musim terbaru akan melanjutkan kisah Nam On-jo (diperankan oleh Park Ji-hu) yang kini menjadi mahasiswi di Seoul. Ia berusaha menjalani hidup baru setelah trauma yang dialaminya di masa SMA, namun harus kembali menghadapi mimpi buruk ketika gelombang infeksi baru melanda—memaksanya bertahan hidup sekali lagi.

Wajah Baru dan Taruhan yang Lebih Tinggi

Musim kedua ini memperkenalkan sejumlah karakter baru yang siap mengguncang dinamika cerita. Lee Min-jae, Kim Si-eun, dan Yoon Ga-i akan berperan sebagai trio senior kampus yang telah piawai dalam ilmu bertahan hidup.

Sementara itu, Roh Jae-won akan memerankan Han Du-seok, pemimpin tim dari Badan Intelijen Nasional. Kehadirannya menandakan keterlibatan pemerintah yang lebih dalam dan meningkatnya skala ancaman.

Tak hanya itu, penggemar juga akan dipertemukan kembali dengan para penyintas dari wabah Hyosan sebelumnya, seperti Cheong-san (Yoon Chan-young), Nam-ra (Cho Yi-hyun), dan Su-hyeok (Lomon). Mereka kini harus menghadapi dunia yang masih dihantui virus mematikan—dan bersiap untuk kebangkitan teror berikutnya.

Kru Kreatif Kembali Bersatu

Kehadiran musim kedua juga menandai kembalinya sutradara Lee JQ dan Kim Nam-su di balik kamera, serta Chun Sung-il yang kembali dipercaya menulis naskah. Kombinasi kru kreatif ini menjanjikan lanjutan kisah yang lebih mendebarkan, emosional, dan penuh aksi.

Dengan cerita yang semakin kompleks dan ancaman yang lebih besar, All of Us Are Dead season 2 siap membawa penonton dalam babak baru perjuangan antara hidup dan mati di tengah dunia yang belum benar-benar bebas dari virus.