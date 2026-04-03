Bukan Lagu Baru, tapi V BTS Jadi Senjata Utama di XO Kitty Season 3

V BTS resmi masuk daftar soundtrack XO Kitty Season 3 lewat lagu wherever u r kolaborasi dengan UMI.(Dok. Netflix)

KEHADIRAN Kim Taehyung alias V dari grup K-pop fenomenal BTS dalam jajaran soundtrack serial populer Netflix, XO Kitty Season 3, akhirnya terkonfirmasi. Berdasarkan laporan Rolling Stone, suara khas V dipastikan akan menghiasi salah satu adegan dalam musim terbaru serial tersebut.

Keterlibatan V menjadi magnet utama bagi penonton global, mempertegas posisi BTS sebagai ikon budaya pop yang tak terpisahkan dari produksi internasional bertema Korea.

Lagu Kolaborasi V dan UMI Jadi Pilihan

Berdasarkan preview tracklist yang beredar, lagu yang terpilih adalah “wherever u r”, sebuah karya kolaborasi antara V dan penyanyi asal Amerika Serikat, UMI. Perlu dicatat bahwa lagu ini bukanlah rilisan baru yang diproduksi khusus untuk serial tersebut, melainkan lagu yang sudah dirilis sebelumnya.

Keputusan tim produksi untuk menggunakan lagu existing ini dinilai strategis. Karakter vokal V yang bariton dan hangat dianggap sangat pas untuk memperkuat kedalaman emosi dalam narasi XO Kitty season 3 yang penuh dinamika remaja.

Meski masuk dalam daftar soundtrack resmi, V tidak bertindak sebagai pengisi lagu tema utama (main OST). Lagu “wherever u r” diprediksi akan muncul sebagai latar musik pada adegan spesifik untuk membangun suasana.

Strategi Global Netflix dan Dominasi K-Pop

Langkah memasukkan lagu anggota BTS bukan hal baru bagi XO Kitty. Pada musim-musim sebelumnya, serial ini konsisten mengurasi musik dari artis K-pop papan atas untuk menjaga relevansi cerita yang berlatar di Seoul, Korea Selatan.

Selain V BTS, musim ketiga ini dikabarkan juga akan dimeriahkan oleh deretan grup besar lainnya seperti aespa, ENHYPEN, NMIXX, hingga MEOVV. Kehadiran deretan bintang ini menjadi strategi efektif bagi Netflix untuk mengamankan basis penggemar K-pop yang masif di seluruh dunia.

Antusiasme penggemar di media sosial terpantau melonjak tajam sejak bocoran daftar lagu ini muncul. Bagi para ARMY (sebutan penggemar BTS), kemunculan karya V dalam proyek global tetap menjadi pencapaian membanggakan, sekaligus bukti pengaruh kuat sang idola di industri hiburan maupun pasar internasional. (Rolling Stone/Soompi/Z-10)