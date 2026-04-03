XO Kitty Season 3 Resmi Tayang, Perjalanan Cinta Kitty Diuji Twist tak Terduga

XO Kitty Season 3 resmi tayang di Netflix dengan 8 episode penuh.(Dok. Netflix)

XO Kitty Season 3 akhirnya resmi tayang di Netflix pada Kamis (2/4). Dengan format full drop sebanyak 8 episode, penonton kini bisa langsung menyaksikan kelanjutan kisah Kitty Song-Covey tanpa harus menunggu tiap minggu.

Serial XO Kitty Season 3 kembali melanjutkan kesuksesan spin-off dari To All the Boys I’ve Loved Before, yang dikenal dengan kombinasi komedi ringan, drama remaja, dan romansa yang penuh kejutan.

Season terbaru ini menjadi momen penting bagi Kitty, karena ia memasuki tahun terakhirnya di Korean Independent School of Seoul (KISS).

Kelanjutan Ending XO Kitty Season 2

Cerita XO Kitty Season 3 langsung melanjutkan ending menggantung dari season sebelumnya. Setelah melewati konflik cinta yang rumit, Kitty akhirnya menyadari perasaannya terhadap Min Ho.

Di adegan penutup, Min Ho memutuskan ikut tur musik bersama keluarganya. Kitty kemudian bertanya apakah ia bisa ikut dalam perjalanan tersebut, sebuah momen yang membuka kemungkinan baru dalam hubungan mereka.

Namun, pertanyaan besarnya tetap sama, apakah hubungan Kitty dan Min Ho akan benar-benar dimulai, atau justru semakin rumit di XO Kitty Season 3?

Sinopsis XO Kitty Season 3

Dalam XO Kitty Season 3, Kitty kembali ke Seoul setelah menghabiskan waktu di New York. Ia datang dengan rencana besar untuk senior year: membangun kenangan indah, mempererat hubungan keluarga, menentukan masa depan, dan memperjelas hubungan cintanya.

Namun seperti biasa, hidup Kitty tidak pernah berjalan sesuai rencana.

Berbagai rahasia mulai terungkap, konflik pertemanan muncul, dan hubungan percintaan semakin kompleks. XO Kitty Season 3 juga menghadirkan tone yang lebih matang dengan fokus pada:

pencarian jati diri

dinamika keluarga

persahabatan yang diuji

keberanian menghadapi kenyataan

Tak hanya itu, Lana Condor kembali tampil sebagai Lara Jean Covey, memberikan sentuhan nostalgia sekaligus dukungan emosional bagi Kitty.

Jadwal Rilis XO Kitty

Season 1: 18 Mei 2023

Season 2: 16 Januari 2025

XO Kitty Season 3: 2 April 2026 (8 episode, tersedia penuh di Netflix)

Kenapa XO Kitty Season 3 Wajib Ditonton?

XO Kitty Season 3 menawarkan cerita yang lebih emosional, konflik yang lebih dalam, dan perkembangan karakter yang terasa nyata. Ini bukan sekadar drama remaja biasa, tapi juga tentang perjalanan menemukan diri sendiri. (Netflix/People/Z-10)