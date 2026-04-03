XO Kitty Season 3 Resmi Tayang, Perjalanan Cinta Kitty Diuji Twist tak Terduga

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
XO Kitty Season 3 akhirnya resmi tayang di Netflix pada Kamis (2/4). Dengan format full drop sebanyak 8 episode, penonton kini bisa langsung menyaksikan kelanjutan kisah Kitty Song-Covey tanpa harus menunggu tiap minggu.
Serial XO Kitty Season 3 kembali melanjutkan kesuksesan spin-off dari To All the Boys I’ve Loved Before, yang dikenal dengan kombinasi komedi ringan, drama remaja, dan romansa yang penuh kejutan.
Season terbaru ini menjadi momen penting bagi Kitty, karena ia memasuki tahun terakhirnya di Korean Independent School of Seoul (KISS).
Cerita XO Kitty Season 3 langsung melanjutkan ending menggantung dari season sebelumnya. Setelah melewati konflik cinta yang rumit, Kitty akhirnya menyadari perasaannya terhadap Min Ho.
Di adegan penutup, Min Ho memutuskan ikut tur musik bersama keluarganya. Kitty kemudian bertanya apakah ia bisa ikut dalam perjalanan tersebut, sebuah momen yang membuka kemungkinan baru dalam hubungan mereka.
Namun, pertanyaan besarnya tetap sama, apakah hubungan Kitty dan Min Ho akan benar-benar dimulai, atau justru semakin rumit di XO Kitty Season 3?
Dalam XO Kitty Season 3, Kitty kembali ke Seoul setelah menghabiskan waktu di New York. Ia datang dengan rencana besar untuk senior year: membangun kenangan indah, mempererat hubungan keluarga, menentukan masa depan, dan memperjelas hubungan cintanya.
Namun seperti biasa, hidup Kitty tidak pernah berjalan sesuai rencana.
Berbagai rahasia mulai terungkap, konflik pertemanan muncul, dan hubungan percintaan semakin kompleks. XO Kitty Season 3 juga menghadirkan tone yang lebih matang dengan fokus pada:
Tak hanya itu, Lana Condor kembali tampil sebagai Lara Jean Covey, memberikan sentuhan nostalgia sekaligus dukungan emosional bagi Kitty.
XO Kitty Season 3 menawarkan cerita yang lebih emosional, konflik yang lebih dalam, dan perkembangan karakter yang terasa nyata. Ini bukan sekadar drama remaja biasa, tapi juga tentang perjalanan menemukan diri sendiri. (Netflix/People/Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved