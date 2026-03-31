Sinopsis Film HUMINT: Intrik Spionase Korsel-Korut dalam Bayang-Bayang Pengkhianatan

Sinopsis HUMINT, film aksi spionase Korea Selatan tentang agen NIS yang membongkar jaringan kriminal lintas negara.(Dok. Netflix)

Film HUMINT menjadi karya terbaru sutradara papan atas Korea Selatan, Ryoo Seung-wan. Mengusung genre aksi-spionase, film ini menyoroti dunia intelijen yang sarat risiko, manipulasi, dan konflik kemanusiaan.

Sinopsis Film HUMINT

Cerita dibuka di Asia Tenggara, saat agen rahasia National Intelligence Service (NIS), Jo Gwa-jang alias Manager Jo (Jo In-sung), menjalankan operasi Human Intelligence (HUMINT). Ia menangani seorang informan perempuan asal Korea Utara, korban perdagangan manusia yang terjerat jaringan narkoba internasional.

Operasi itu berakhir tragis. Sang informan tewas dalam insiden yang diduga bukan sekadar kecelakaan. Sebelum meninggal, ia meninggalkan pesan tersembunyi yang mengarah pada jaringan besar perdagangan narkoba dan manusia hingga perbatasan Rusia-Korea Utara.

Jejak tersebut membawa Jo ke Vladivostok. Di kota pelabuhan yang dingin dan keras itu, ia bertemu Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), pekerja restoran asal Korea Utara yang tampak biasa, namun menyimpan potensi sebagai informan kunci.

Di tengah upaya rekrutmen yang penuh kehati-hatian, Jo masih dibayangi trauma masa lalu: kegagalan yang merenggut nyawa informannya.

Situasi makin kompleks dengan hadirnya Park Geon (Park Jeong-min), perwira State Security Department Korea Utara. Ia menyelidiki hilangnya warga Korut di perbatasan, namun menyimpan agenda pribadi terkait masa lalunya di Vladivostok.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Korea Utara Hwang Chi-seong (Park Hae-joon) tampil diplomatis, namun diduga terhubung dengan jaringan kriminal yang sama.

Empat karakter ini terjerat dalam pusaran kepentingan, aliansi rapuh, dan pengkhianatan. Di tengah perang intelijen dua negara, Seon-hwa menjadi kunci yang diperebutkan.

Dengan gaya aksi “hyper-real” khas Ryoo Seung-wan, HUMINT memadukan ketegangan spionase dengan sentuhan drama dan romansa yang memperdalam konflik karakter.

Tayang di Netflix

HUMINT kini telah tersedia di Netflix secara global, termasuk Indonesia, mulai Selasa (31/3), setelah sebelumnya mencuri perhatian di bioskop Korea Selatan sejak Februari. (Netflix/IMDb/Z-10)