Unduhan Netflix Tembus 136 Ribu usai Konser BTS di Seoul

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
UNDUHAN aplikasi Netflix di Korea Selatan meningkat tajam pada Maret, dipicu oleh siaran langsung konser BTS di Gwanghwamun Square, Seoul.
Data IGA Works menunjukkan, jumlah unduhan mingguan Netflix mencapai 136.400 pada periode 16-22 Maret. Angka ini naik signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang sebesar 70.300.
Dilansir dari The Korea Times, lonjakan tersebut terjadi setelah Netflix menayangkan secara langsung konser BTS di Gwanghwamun Square pada 21 Maret. Konser itu digelar untuk merayakan peluncuran album kelima BTS bertajuk ARIRANG.
Capaian ini menjadi rekor baru, karena untuk pertama kalinya unduhan mingguan Netflix di Korea Selatan menembus angka 130 ribu.
Pada periode yang sama, platform lain mencatat angka lebih rendah. Coupang Play memperoleh 77.400 unduhan, sementara Tving mencatat 56.400 unduhan.
Secara harian, unduhan Netflix memuncak pada 21 Maret dengan 66.800 unduhan. Sehari sebelumnya, jumlah unduhan tercatat 14.700.
Data ini menunjukkan bahwa konten siaran langsung, khususnya yang melibatkan BTS, berdampak langsung terhadap peningkatan pengguna platform streaming. (Z-10)
