One Piece Episode 1137 Kapan Rilis? Ini Jadwal Tayang dan Alasan Penundaan

Para penggemar One Piece sempat dibuat bertanya-tanya, One Piece 1137 kapan rilis? Jawabannya, episode ini mengalami penundaan selama satu minggu. Hal ini disebabkan oleh adanya liputan khusus Pemilu di Jepang, yang menggeser jadwal tayang dari 20 Juli 2025 menjadi 27 Juli 2025.

Penundaan ini diumumkan secara resmi oleh stasiun TV Jepang dan telah dikonfirmasi oleh berbagai media hiburan internasional.

Jadwal Tayang One Piece 1137 Lengkap di Berbagai Wilayah

Berikut adalah jadwal rilis episode One Piece 1137 berdasarkan zona waktu:

Jepang (JST)

Minggu, 27 Juli 2025 – Pukul 23:15 JST

Indonesia (WIB)

Minggu, 27 Juli 2025 – Pukul 21:15 WIB (estimasi)

Di platform streaming seperti Crunchyroll, biasanya muncul sekitar 21:45 WIB

Wilayah Lain:

AS (PT): 27 Juli, pukul 07:15 AM

AS (ET): 27 Juli, pukul 10:15–11:45 AM

Eropa (BST): 27 Juli, pukul 15:15–16:45

Tempat Nonton One Piece Episode 1137

Episode terbaru ini dapat kamu tonton di beberapa platform streaming resmi berikut:

Crunchyroll – Tersedia dalam format simulcast beberapa saat setelah penayangan di Jepang.

Netflix – Biasanya akan menayangkan episode terbaru seminggu setelah Crunchyroll.

Bstation (Bilibili) – Untuk region tertentu seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pastikan kamu menonton dari sumber resmi untuk mendukung para kreator anime favoritmu!

Preview Cerita Episode 1137: Air Mata Bonney dan Tindakan Kuma

Judul One Piece episode 1137 adalah:

"I’m Sorry, Dad – Bonney’s Tears and Kuma’s Fist"

Episode ini akan memperdalam kisah tragis antara Bonney dan ayahnya, Bartholomew Kuma, yang sebelumnya dijadikan budak oleh Pemerintah Dunia. Banyak penggemar memprediksi bahwa episode ini akan sangat emosional, dan menjadi titik balik dari Egghead Arc yang sedang berlangsung.

Jadwal Rilis One Piece Episode 1137 Wilayah Tanggal Jam Tayang Platform Jepang (JST) 27 Juli 2025 23:15 JST TV Tokyo Indonesia (WIB) 27 Juli 2025 21:15 – 21:45 WIB Crunchyroll, Bstation Amerika Serikat (PT) 27 Juli 2025 07:15 AM PT Crunchyroll Amerika Serikat (ET) 27 Juli 2025 10:15 – 11:45 AM ET Crunchyroll Inggris (BST) 27 Juli 2025 15:15 – 16:45 BST Crunchyroll