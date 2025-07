Spoiler Lengkap One Piece 1155, Pertarungan Monster Raja Harald vs Rocks D Xebec

Berikut Spoiler Lengkap One Piece 1155(tangkapan layar)

SPOILER One Piece 1155 untuk pekan ini sudah rilis. Manga volume tersebut akan resmi diluncurkan pada Jumat (18/7).

Setiap minggunya, manga One Piece selalu rilis pada hari Jumat. Pekan ini karya dari Eiichiro Oda itu akan rilis volume 1155.

Berikut Spoiler Lengkap One Piece 1155

Dikutip dari Reddit, manga One Piece 1155 pekan ini berjudul "Bajak Laut Rocks". Cerita dimulai saat Rocks D Xebec bertemu dengan Loki kecil di Pulau Elbaph.

Di sana, mulai diceritakan latar belakang Rocks D Xebec. Ia adalah pengguna pedang yang sangat unik, tetapi belum dikonfirmasi apakah Rocks pengguna buah iblis atau tidak.

Ilmu pedang Rocks terkenal karena kemampuannya yang khas untuk menghancurkan objek di sekitarnya seakan-akan dipukul oleh palu raksasa atau ledakan meriam.

Saat pertemuan Revery, ternyata Rocks menculik lima orang raja sekaligus seorang diri.

Bahkan, lebih gilanya pada delapan tahun lalu, Rocks berhasil menembus Ruang Bunga di Marijoa. Di sana ia juga bertemu dengan Imu.

Rocks berkata kepada Imu bahwa dirinya adalah penggemar Davy Jones. Dan ia juga berjanji kepada Imu kalau akan kembali.

Di dalam Ruang Buma terlihat juga ada Gunko yang menjadi pelayan pribadi Imu.

Tak hanya itu, ternyata Rocks juga bertemu dengan Raja Harald saat pertemuan Revery. Keduanya bentrok dan saling bertarung.

Pertarungan yang sangat hebat antara dua monster saling beradu. Bentrokan kedua haki raja yang sangat hebat pun terjadi.

Bentrokan haki ini lebih hebat daripada pertarungan Gol D Roger vs Shirohige. Pertarungan Raja Harald vs Rocks D Xebec sangat di luar nalar.

Sebelum bentrokan terjadi dengan Raja Harald, ternyata Xebec baru saja membunuh seorang Admiral angkatan laut di Marijoa. Pertarungannya menghadapi Admiral hanya dianggap sebagai pemanasan saja.

Tanpa rasa lelah, Xebec langsung menghadapi Harald dan mengeluarkan banyak haki raja.

Pertarungan keduanya tidak saling bersentuhan, namun gelombang haki keduanya menghancurkan segalanya yang ada di sekitarnya sejauh lima kilometer.

Dampak dari bentrokan haki Harald dan Xebec membuat semua makhluk hidup yang ada dijangkuannya musnah. Namun, dari pertarungan itu Xebec malah memberikan rasa hormatnya kepada Raja Harald.

Bukan hanya terlibat pertarungan saja, di Revery, Xebec juga menghancurkan Gerbang Keadilan dan mecuri kapal Tenryubito yang penuh dengan uang.

Xebec sendiri ternyata memilih jalan kehidupan seperti Davy Back Fight untuk mencari kru bajak lautnya.

Setelah itu, Rocks D Xebec membangun pasukan bajak lautnya di Pulau Elbaph. Di sana terlihat enam aggotanya yang sangat terkenal dan kuat.

Mereka adalah Shirohige, Singa Emas Shiki, Stussy, pemimpin geng Laut Barat Marlon, pemimpin sekte bajak laut Wang Zhi, dan bajak laut penyelundup Ganzui.

Untuk manga One Piece pekan depan akan libur selama satu minggu. Sedangkan, manga One Piece 1155 ini akan rilis pada hari Jumat (18/7) dan bisa dibaca di Manga Plus Shueisha, website resmi baca komik online. (Z-4)