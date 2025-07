Spoiler One Piece 1155, Awal Perjalanan Bajak Laut Rocks

Berikut Spoiler One Piece 1155(tangkapan layar)

MANGA One Piece 1155 akan segera rilis pekan ini. One Piece 1155 menceritakan alur lanjutan dari sebelumnya di Pulau Elbaph.

Sebelumnya di manga One Piece 1154, Loki yang masih kecil bertemu dengan Rocks D Xebec di dunia bawah Pulau Elbaph. Xebec menanyakan dua pertanyaan kepada Loki.

Berikut Spoiler One Piece 1155

Dikutip dari laman Fakta One Piece, One Piece 1155 ini berjudul "Bajak Laut Rocks" yang di dalamnya menceritakan tentang awal mula perjalanan Rocks mencari kru bajak laut.

Untuk cover manga volume ini adalah kru Topi Jerami yang berjalan di atas atap kota melalui tangga-tangga. Kemungkinan lokasi tersebut berada di Pulau Elbaph.

Cerita dimulai saat Rocks bertemu dengan Loki kecil yang baru saja terjatuh dari dunia atas Pulau Elbaph.

Ternyata Rocks D Xebec adalah seorang pengguna pedang unik. Gaya bertarung Rocks sangat berbeda dengan pendekar pedang lainnya.

Lalu, diceritakan juga kilas balik mengenai Rocks yang memiliki perjalanan gila gila di lautan. Rocks ternyata menculik lima orang raja saat pertemuan Revery, saat itu ia hanya seorang diri.

Delapan tahun yang lalu, ternyata Rocks juga berhasil menembus Ruang Bunga dan bertemu langsung dengan Imu, karakter misterius One Piece yang menduduki tahta kosong.

Saat pertemuannya dengan Imu, Rocks menyatakan bahwa ia adalah penggemar Davy Jones. Lalu Rocks juga bersumpah akan kembali.

Saat di Ruang Bunga, tak hanya ada Imu saja, di sana ada juga Gunko sebagai penlayan pribadi Imu.

Saat di Revery, Rocks sempat bentrok dengan Raja Harald. Bentrokan itu membuat ledakan haki yang sangat besar, seperti pertarungan Gol D Roger melawan Shirohige.

Di Revery, Rocks benar-benar menjadi pengacau. Ia juga menghancurkan gerbang keadilan, dan mencuri kapal milik Tenryubito yang di dalamnya berisikan banyak uang.

Ternyata, jalan kehidupannya Rocks mengikuti Davy Back Fight untuk memperbesar kru, cara itu seperti bajak laut klasik yang sangat ekstrem.

Setelah kejadian itu, Rocks mulai membangun sebuah pasukan atau kru di Pulau Elbaph. Di sata terlihat ada enam anggotanya yang bersama Rocks.

Mereka adalah Shirohige, Singa Emas Shiki, Stussy, pemimpin geng Laut Barat Marlon, pemimpin sekte bajak laut Wang Zhi, dan bajak laut penyelundup Ganzui.

Diinformasikan, untuk manga One Piece pekan depan akan libur selama satu minggu. Sedangkan, manga One Piece 1155 dijadwalkan akan rilis pada hari Jumat (18/7) di Manga Plus Shueisha. (Z-4)