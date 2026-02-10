Lirik YouTube Music Terkunci! Begini Cara Mendapatkan Akses Penuh

YouTube Music mulai membatasi akses lirik lagu untuk pengguna akun gratis(Dok. YouTube )

YOUTUBE Music mulai membatasi akses lirik lagu untuk pengguna akun gratis. Perubahan besar ini menarik perhatian media teknologi dan pengguna di seluruh dunia.

Fitur lirik yang sebelumnya gratis kini dibatasi dengan penguncian di balik paywall YouTube Music Premium, yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan jika ingin mengakses lirik lengkap lagu favorit mereka.

Akses Lirik Dibatasi untuk Pengguna Gratis

Mulai Februari 2026, pengguna YouTube Music versi gratis tidak lagi dapat mengakses seluruh lirik lagu. Berdasarkan laporan dari Android Authority dan WebProNews, pengguna gratis hanya mendapat lima akses lirik penuh setiap bulannya.

Baca juga : Lagu Tabola Bale Menang Penghargaan Youtube Music Academy 2025

Setelah batas ini terlampaui, lirik yang ditampilkan hanya mencakup beberapa baris awal, sementara sisanya akan diburamkan dengan pesan yang mengajak pengguna untuk berlangganan YouTube Music Premium atau YouTube Premium.

Perubahan ini terlihat pada tampilan "Now Playing" di aplikasi, di mana sebuah notifikasi menunjukkan jumlah akses lirik gratis yang tersisa dan mendorong pengguna untuk melakukan upgrade setelah kuota habis.

Lirik Sebagai Alat Monetisasi Baru YouTube Music

Selama bertahun-tahun, fitur lirik lagu di platform streaming, termasuk YouTube Music, dianggap sebagai layanan tambahan yang dapat diakses tanpa biaya. Pengguna sering menggunakan fitur ini untuk karaoke, belajar lirik lagu, atau memahami makna sebuah lagu. Kini, YouTube Music mengubah pendekatannya dengan mengunci fitur lirik di balik langganan berbayar.

Baca juga : Cara Mudah Download Lagu dari Youtube

Bagi pengguna yang ingin akses tanpa batas, mereka harus berlangganan YouTube Music Premium seharga US$10,99 per bulan, atau YouTube Premium seharga US$13,99 per bulan yang juga menawarkan akses bebas iklan ke aplikasi YouTube utama.

Perubahan kebijakan ini menonjol dibandingkan dengan pesaing utama seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music, yang masih menyediakan lirik lengkap untuk semua pengguna, meskipun dengan fitur tambahan pada paket berbayar. Dengan langkah ini, YouTube Music kini menjadi salah satu platform streaming yang paling agresif dalam membatasi akses fitur dasar demi mendorong konversi ke langganan berbayar.

Langkah ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di YouTube, yang selama dua tahun terakhir telah melakukan pengetatan terhadap fitur di akun gratis, termasuk pembatasan pemutaran latar belakang dan penghapusan beberapa fungsi lainnya untuk mendorong pertumbuhan jumlah subscriber.

Pengguna Pertimbangkan Opsi Lain

Reaksi dari pengguna internasional menunjukkan bahwa beberapa pemegang akun gratis mulai mempertimbangkan untuk beralih ke layanan streaming lain atau mencari alternatif lain untuk mendapatkan lirik lagu. Beberapa komentar juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan contoh bagaimana layanan besar "mengambil fitur gratis" untuk meningkatkan pendapatan langganan. (Android Authority dan WebProNews/Z-10)