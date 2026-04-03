9 Drama Korea Tayang April 2026 yang Wajib Tonton, dari Aksi hingga Romansa Monarki!

MEMASUKI kuartal kedua 2026, industri hiburan Korea Selatan kembali memanjakan para penggemarnya dengan deretan judul yang sangat dinantikan. Bulan April 2026 menjadi momentum penting bagi para pecinta K-Drama, karena tidak hanya menghadirkan cerita orisinal yang segar, tetapi juga kelanjutan dari sekuel populer yang telah lama ditunggu-tunggu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber otoritatif seperti Soompi, bulan ini akan diwarnai oleh persaingan ketat antar platform streaming raksasa seperti Netflix, Disney+, hingga TVING.

Mulai dari aksi baku hantam yang intens hingga romansa manis di lingkungan kerajaan modern, berikut adalah panduan lengkap 9 drama Korea terbaru April 2026 yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.

Daftar Drama Korea Terbaru April 2026

1. Bloodhounds Season 2 (Netflix)

Membuka bulan dengan tensi tinggi, Bloodhounds Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada 3 April 2026. Setelah kesuksesan musim pertamanya, Kim Gun-woo dan Hong Woo-jin kembali beraksi. Kali ini, mereka tidak lagi berurusan dengan rentenir lokal, melainkan harus menghadapi sindikat liga tinju bawah tanah internasional yang brutal.

Netflix merilis seluruh episode secara sekaligus, memungkinkan penonton untuk melakukan binge-watching. Kekuatan utama drama ini tetap pada koreografi aksi yang realistis dan chemistry persahabatan yang menyentuh hati.

2. Perfect Crown (Disney+ & MBC)

Bagi penggemar genre alternate history, Perfect Crown adalah pilihan utama. Mulai tayang 10 April 2026, drama ini mengambil latar Korea modern yang masih menganut sistem monarki. Kisahnya berpusat pada Seong Hee-ju yang terlibat pernikahan kontrak dengan Pangeran Lee Ahn.

Drama ini akan mengisi slot Jumat dan Sabtu di MBC TV dan tersedia secara global melalui platform Disney+. Konflik antara tradisi kerajaan dan ambisi pribadi menjadi bumbu utama dalam narasi romantis ini.

3. Yumi’s Cells Season 3 (TVING & HBO Max)

Sel-sel imut di kepala Yumi kembali! Pada 13 April 2026, Yumi’s Cells Season 3 akan memulai penayangannya. Di musim ini, Yumi telah bertransformasi menjadi penulis sukses, namun ia merasa hidupnya mencapai titik stagnan. Kehadiran karakter baru diprediksi akan mengguncang "desa sel" dan membawa dinamika emosi yang lebih dewasa.

4. Sold Out on You (Netflix & SBS)

Apa jadinya jika seorang petani jamur yang sederhana bertemu dengan host home shopping papan atas yang menderita insomnia kronis? Sold Out on You yang tayang 22 April 2026 menawarkan premis rom-com yang unik. Drama ini menjanjikan komedi segar yang ringan namun tetap memiliki kedalaman emosional.

5. We Are All Trying Here (Netflix)

Dijadwalkan rilis pada 18 April 2026, drama ini merupakan sebuah slice-of-life yang reflektif. Mengangkat isu kesehatan mental, tekanan sosial, dan rasa iri di era digital, We Are All Trying Here mengajak penonton untuk merenungkan makna kebahagiaan di tengah kompetisi hidup yang melelahkan.

6. If Wishes Could Kill (Netflix)

Genre thriller misteri diwakili oleh If Wishes Could Kill yang tayang 24 April 2026. Ceritanya mengikuti sekelompok siswa SMA yang menemukan aplikasi misterius. Aplikasi tersebut mampu mengabulkan keinginan apa pun, namun dengan bayaran nyawa. Ini adalah drama suspense yang akan membuat penonton terus menebak hingga akhir.

7. The Scarecrow (ENA & Genie TV)

Tayang mulai 20 April 2026, The Scarecrow mengikuti perjalanan seorang detektif yang kembali ke kampung halamannya hanya untuk terjebak dalam kasus pembunuhan berantai yang menyerupai kejadian di masa lalunya. Drama ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai teka-teki kriminal yang gelap.

8. Absolute Value of Romance (Coupang Play & Amazon Prime)

Drama fantasi remaja ini dijadwalkan rilis 17 April 2026. Mengisahkan seorang siswi yang mendapati karakter fiksi dalam novel tulisannya menjadi nyata di dunia asli. Kekacauan komedi dan romansa remaja menjadi daya tarik utama dari serial yang tayang di Coupang Play ini.

9. Gold Lane (Disney+)

Menutup bulan April, Gold Lane akan tayang pada 29 April 2026. Drama ini mengikuti Hee Joo, seorang petugas keamanan bandara yang menemukan emas batangan ilegal. Keputusannya untuk terlibat dalam lingkaran penyelundupan tersebut membawanya ke dalam konflik berbahaya yang penuh pengkhianatan.

Catatan Redaksi: Jadwal tayang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan stasiun televisi dan platform streaming terkait. Pastikan Anda berlangganan layanan resmi untuk mendukung para kreator.

Mengapa April 2026 Menjadi Bulan "Emas" K-Drama?

Pengamat industri hiburan menilai bahwa keberagaman genre di bulan April 2026 merupakan strategi produser untuk menjangkau audiens global yang lebih luas. Dengan adanya sekuel seperti Bloodhounds dan Yumi's Cells, loyalitas penonton lama tetap terjaga, sementara judul baru seperti Gold Lane dan Perfect Crown menawarkan inovasi cerita yang berani.

People Also Ask: Pertanyaan Umum Seputar Drakor April 2026

Di mana saya bisa menonton Bloodhounds Season 2? Anda dapat menontonnya secara eksklusif di Netflix mulai 3 April 2026. Apakah Yumi's Cells Season 3 akan tayang di Netflix? Hingga saat ini, hak siar utama ada di TVING dan HBO Max untuk wilayah tertentu. Apa drama Korea genre thriller terbaik di April 2026? If Wishes Could Kill dan The Scarecrow adalah dua judul yang paling direkomendasikan. Berapa jumlah episode Perfect Crown? Umumnya drama MBC memiliki 12 hingga 16 episode, namun jumlah pastinya akan dikonfirmasi saat penayangan.

Itulah daftar lengkap drama Korea yang akan menemani waktu luang Anda di bulan April 2026. Dari kisah aksi yang memacu adrenalin hingga drama kehidupan yang menyentuh, pastikan Anda tidak melewatkan satu pun judul menarik di atas. Selamat menonton!