9 Drama Korea Tayang April 2026 yang Wajib Tonton, dari Aksi hingga Romansa Monarki!

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MEMASUKI kuartal kedua 2026, industri hiburan Korea Selatan kembali memanjakan para penggemarnya dengan deretan judul yang sangat dinantikan. Bulan April 2026 menjadi momentum penting bagi para pecinta K-Drama, karena tidak hanya menghadirkan cerita orisinal yang segar, tetapi juga kelanjutan dari sekuel populer yang telah lama ditunggu-tunggu.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber otoritatif seperti Soompi, bulan ini akan diwarnai oleh persaingan ketat antar platform streaming raksasa seperti Netflix, Disney+, hingga TVING.
Mulai dari aksi baku hantam yang intens hingga romansa manis di lingkungan kerajaan modern, berikut adalah panduan lengkap 9 drama Korea terbaru April 2026 yang wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.
Membuka bulan dengan tensi tinggi, Bloodhounds Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada 3 April 2026. Setelah kesuksesan musim pertamanya, Kim Gun-woo dan Hong Woo-jin kembali beraksi. Kali ini, mereka tidak lagi berurusan dengan rentenir lokal, melainkan harus menghadapi sindikat liga tinju bawah tanah internasional yang brutal.
Netflix merilis seluruh episode secara sekaligus, memungkinkan penonton untuk melakukan binge-watching. Kekuatan utama drama ini tetap pada koreografi aksi yang realistis dan chemistry persahabatan yang menyentuh hati.
Bagi penggemar genre alternate history, Perfect Crown adalah pilihan utama. Mulai tayang 10 April 2026, drama ini mengambil latar Korea modern yang masih menganut sistem monarki. Kisahnya berpusat pada Seong Hee-ju yang terlibat pernikahan kontrak dengan Pangeran Lee Ahn.
Drama ini akan mengisi slot Jumat dan Sabtu di MBC TV dan tersedia secara global melalui platform Disney+. Konflik antara tradisi kerajaan dan ambisi pribadi menjadi bumbu utama dalam narasi romantis ini.
Sel-sel imut di kepala Yumi kembali! Pada 13 April 2026, Yumi’s Cells Season 3 akan memulai penayangannya. Di musim ini, Yumi telah bertransformasi menjadi penulis sukses, namun ia merasa hidupnya mencapai titik stagnan. Kehadiran karakter baru diprediksi akan mengguncang "desa sel" dan membawa dinamika emosi yang lebih dewasa.
Apa jadinya jika seorang petani jamur yang sederhana bertemu dengan host home shopping papan atas yang menderita insomnia kronis? Sold Out on You yang tayang 22 April 2026 menawarkan premis rom-com yang unik. Drama ini menjanjikan komedi segar yang ringan namun tetap memiliki kedalaman emosional.
Dijadwalkan rilis pada 18 April 2026, drama ini merupakan sebuah slice-of-life yang reflektif. Mengangkat isu kesehatan mental, tekanan sosial, dan rasa iri di era digital, We Are All Trying Here mengajak penonton untuk merenungkan makna kebahagiaan di tengah kompetisi hidup yang melelahkan.
Genre thriller misteri diwakili oleh If Wishes Could Kill yang tayang 24 April 2026. Ceritanya mengikuti sekelompok siswa SMA yang menemukan aplikasi misterius. Aplikasi tersebut mampu mengabulkan keinginan apa pun, namun dengan bayaran nyawa. Ini adalah drama suspense yang akan membuat penonton terus menebak hingga akhir.
Tayang mulai 20 April 2026, The Scarecrow mengikuti perjalanan seorang detektif yang kembali ke kampung halamannya hanya untuk terjebak dalam kasus pembunuhan berantai yang menyerupai kejadian di masa lalunya. Drama ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai teka-teki kriminal yang gelap.
Drama fantasi remaja ini dijadwalkan rilis 17 April 2026. Mengisahkan seorang siswi yang mendapati karakter fiksi dalam novel tulisannya menjadi nyata di dunia asli. Kekacauan komedi dan romansa remaja menjadi daya tarik utama dari serial yang tayang di Coupang Play ini.
Menutup bulan April, Gold Lane akan tayang pada 29 April 2026. Drama ini mengikuti Hee Joo, seorang petugas keamanan bandara yang menemukan emas batangan ilegal. Keputusannya untuk terlibat dalam lingkaran penyelundupan tersebut membawanya ke dalam konflik berbahaya yang penuh pengkhianatan.
Catatan Redaksi: Jadwal tayang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan stasiun televisi dan platform streaming terkait. Pastikan Anda berlangganan layanan resmi untuk mendukung para kreator.
Pengamat industri hiburan menilai bahwa keberagaman genre di bulan April 2026 merupakan strategi produser untuk menjangkau audiens global yang lebih luas. Dengan adanya sekuel seperti Bloodhounds dan Yumi's Cells, loyalitas penonton lama tetap terjaga, sementara judul baru seperti Gold Lane dan Perfect Crown menawarkan inovasi cerita yang berani.
Itulah daftar lengkap drama Korea yang akan menemani waktu luang Anda di bulan April 2026. Dari kisah aksi yang memacu adrenalin hingga drama kehidupan yang menyentuh, pastikan Anda tidak melewatkan satu pun judul menarik di atas. Selamat menonton!
