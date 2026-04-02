Fenomena layar lebar Korea Selatan, The King’s Warden, terus mencatatkan sejarah baru di industri perfilman negeri ginseng. Selama delapan minggu berturut-turut, drama sejarah garapan sutradara Jang Hang-jun telah memimpin box office di Korea Selatan dan secara resmi melampaui angka 15 juta penonton. Pencapaian fantastis ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai film terlaris sepanjang masa di negara tersebut.

Pada akhir pekan (27-29 Maret), film ini berhasil meraup pendapatan tambahan sebesar US$3,35 juta (sekitar Rp56,7 miliar) dari 511.896 penonton. Sejak dirilis pertama kali pada 4 Februari 2026, The King’s Warden telah mengumpulkan pendapatan sebesar US$99,4 juta atau setara dengan Rp1,68 triliun. Angka ini hanya terpaut sedikit dari tonggak sebesar US$100 juta.

Sebelumnya, film ini telah memecahkan rekor sebagai film dengan pendapatan kotor tertinggi, melampaui rekor yang dipegang oleh Extreme Job US($93,7 juta atau sekitar Rp1,58 triliun) sejak tahun 2019. Kini, fokus beralih pada pemecahan rekor jumlah penonton, yang merupakan indikator utama kesuksesan sebuah film di Korea Selatan.

Dengan capaian fantastis sebanyak 15,6 juta tiket yang telah terjual, The King’s Warden kini kokoh menempati peringkat ketiga dalam daftar film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa di Korea Selatan.

Film yang mempertemukan aktor veteran Yoo Hae-jin dengan aktor muda berbakat Park Ji-hoon ini diprediksi akan segera merebut posisi kedua yang saat ini masih dihuni oleh Extreme Job dengan 16,26 juta penonton.

Saat ini, The King’s Warden hanya membutuhkan tambahan kurang dari 650.000 penonton untuk menggeser posisi tersebut dan mengukuhkan dominasinya di sejarah sinema Korea.

Setelah itu, tantangan terakhir adalah menumbangkan rekor puncak milik The Admiral: Roaring Currents yang mencatatkan 17,6 juta penonton.

Keberhasilan film ini juga terlihat dari dominasi pangsa pasar sebesar 42% pada akhir pekan lalu, yang memaksa film fiksi ilmiah Hollywood, Project Hail Mary yang dibintangi Ryan Gosling, berada di posisi kedua.

Sinopsis The King’s Warden

Berlatar tahun 1457 pada masa Dinasti Joseon, film The King’s Warden mengangkat kisah nyata nan tragis Raja Danjong (Park Ji-hoon), penguasa keenam Joseon yang masih belia. Ia digulingkan oleh pamannya sendiri, Pangeran Agung Suyang, yang kelak naik takhta sebagai Raja Sejo.

Setelah kehilangan gelarnya, Raja Danjong diasingkan ke wilayah terpencil Cheongnyeongpo di Yeongwol dan Danjong dimana ia harus meninggalkan kemegahan istana demi bertahan hidup di tengah kesunyian pegunungan.

Eom Heung-do (Yoo Hae-jin), seorang kepala desa yang licik, menyambut kedatangan sang raja dengan motif terselubung. Heung-do berharap kehadiran bangsawan buangan di desanya akan membawa keuntungan finansial dan keberuntungan besar.

Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru terjebak dalam ikatan emosional dengan sang raja muda yang terus dihantui ancaman kematian. Hubungan antara sang kepala desa dan raja buangan ini pun mengubah nasib keduanya.

Film The King’s Warden akan segera menyapa penonton di Indonesia mulai 8 April 2026.

(Variety/E-3)