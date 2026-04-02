Tangkapan layar The Kings's Warden(MyDrama List)

Film The King’s Warden sukses menyihir lebih dari 15 juta penonton di Korea Selatan. Alih-alih menjadi drama sejarah yang berat dan kaku, film garapan sutradara Jang Hang-jun ini justru tampil sebagai sebuah perjalanan yang sangat hangat dan penuh tawa, namun ditutup dengan elegi yang menguras air mata.

Berbeda dengan film saeguk (sejarah Korea) pada umumnya, The King’s Warden yang berlatar tahun 1457 ini justru lebih banyak membuat penonton tertawa. Daya tarik utamanya terletak pada interaksi antara sang raja dengan warga desa di tempat pengasingannya.

Yoo Hae-jin, yang berperan sebagai Eom Heung-do, kembali membuktikan kelasnya sebagai aktor veteran dengan timing komedi yang luar biasa. Karakter kepala desa yang oportunis dan sedikit "licik" ini sering kali menghadirkan adegan yang mengundang gelak tawa.

Selain itu, tingkah warga desa yang polos namun berusaha tampil maksimal demi mengincar "keberuntungan" dari sang raja buangan turut menjadi bumbu yang sangat menghibur di sepanjang film.

Kedekatan Raja dan Rakyat

Di balik tawa tersebut, film ini memberikan kehangatan mendalam melalui hubungan yang tumbuh antara Raja Danjong (Park Ji-hoon) dan warga desa. Penonton akan dibuat terharu melihat bagaimana martabat seorang raja perlahan mencair dalam kesederhanaan hidup di pegunungan.

Membawakan peran sebagai raja keenam Dinasti Joseon yang naik takhta di usia 12 tahun, Park Ji-hoon tampil sangat natural sebagai sosok penguasa muda yang rapuh namun tulus.

Chemistry yang ia bangun menjadi jantung emosional film ini, melihat bagaimana empati tumbuh di antara sang raja dan warga desa membuat penonton seolah ikut 'diterima' dalam lingkaran kekeluargaan yang tak terduga. Kedekatan yang menghangatkan hati ini memberikan rasa nyaman, tepat sebelum intrik politik kembali membayangi.

Yeongwol sebagai Penjara Indah

Pada film ini, penonton akan disuguhi pemandangan lembah Cheongnyeongpo yang berkabut dan hutan Yeongwol yang asri. Keindahan alam ini digunakan secara cerdas sebagai simbol "penjara alam" bagi Danjong.

Meskipun visualnya memanjakan mata, penonton tetap bisa merasakan ketegangan yang konstan dari bayang-bayang perintah Han Myeong-hoe, salah satu tokoh politik paling berkuasa saat itu.

Akhir yang Tak Terhindarkan

Jika di sebagian besar durasi Anda akan dibuat terpingkal-pingkal oleh akting natural para pemainnya, pastikan Anda sudah menyiapkan tisu menjelang akhir cerita. Bagaimanapun, The King's Warden merupakan film yang berdasarkan kisah nyata yang menyesakkan tentang seorang raja di era Joseon. Perjalanan Danjong dan Heung-do yang tadinya penuh warna berubah menjadi sebuah perpisahan yang membekas lama di ingatan.

The King’s Warden akan menyapa bioskop tanah air mulai 8 April 2026.