Drama Korea Tayang April 2026.(Dok. Soompi)

APRIL 2026 menjadi salah satu bulan yang paling ramai untuk pencinta drama Korea. Deretan judul yang tayang bulan ini hadir dengan pilihan genre yang lebih beragam, mulai dari action, romance, thriller, sampai drama kehidupan yang emosional.

Ada sekuel yang sudah lama dinanti, ada pula judul baru dengan jajaran pemain papan atas yang langsung mencuri perhatian sejak pengumuman perdana.

Bagi kamu yang sedang mencari drama Korea tayang April 2026 untuk ditonton, artikel ini merangkum judul-judul yang paling banyak dibicarakan lengkap dengan jadwal tayang, genre, pemeran utama, dan alasan kenapa setiap judul layak masuk watchlist.

Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah menentukan tontonan sesuai selera, entah kamu suka drakor romantis, misteri, atau cerita yang penuh tensi.

Daftar Drama Korea Tayang April 2026 1. Bloodhounds 2 Kalau kamu menyukai drama aksi dengan tempo cepat, Bloodhounds 2 menjadi salah satu judul yang paling layak diprioritaskan. Sekuel ini melanjutkan nuansa keras dan intens dari musim pertamanya, dengan fokus pada pertarungan, solidaritas, dan konflik melawan musuh yang lebih berbahaya. Kembalinya Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi menjadi daya tarik utama karena chemistry keduanya sudah terbukti kuat sejak musim sebelumnya. Drama ini dijadwalkan tayang pada 3 April 2026 dan menjadi salah satu rilisan penting Netflix untuk bulan ini. Baca juga : Yumi’s Cells 3 Tayang 13 April: Kim Go Eun Kembali, Siapa Sosok Shin Soon Rok? 2. Perfect Crown Perfect Crown masuk dalam daftar drakor April 2026 yang paling dinanti berkat kombinasi pemain utamanya, IU dan Byeon Woo Seok. Drama ini menawarkan kisah romantis dengan sentuhan dunia kerajaan modern, sehingga terasa mewah sekaligus ringan untuk diikuti. Buat penonton yang suka romcom dengan visual kuat, konflik keluarga elite, dan hubungan penuh tarik-ulur, judul ini punya potensi besar mencuri perhatian. Drama ini mulai tayang 10 April 2026 melalui MBC dan Disney+. 3. Yumi’s Cells 3 Setelah penantian panjang, Yumi’s Cells 3 akhirnya hadir dan kembali menampilkan Kim Go Eun sebagai Yumi. Salah satu kekuatan terbesar serial ini adalah cara ceritanya menggambarkan pikiran, perasaan, dan dinamika cinta secara hangat sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musim ketiga diposisikan sebagai kelanjutan penting dari perjalanan Yumi, termasuk perkembangan hidupnya sebagai penulis dan babak asmara baru yang banyak ditunggu penonton. Drama ini dijadwalkan tayang mulai 13 April 2026. 4. Absolute Value of Romance Buat kamu yang mencari drama Korea remaja dengan nuansa ringan, manis, dan mudah dinikmati, Absolute Value of Romance patut diperhitungkan. Ceritanya mengikuti seorang siswi yang diam-diam menulis novel romansa, lalu hidupnya mulai berubah ketika realitas terasa makin mirip dengan cerita yang ia ciptakan sendiri. Premis ini membuat dramanya terasa segar, terutama bagi penonton yang suka kisah coming-of-age dengan bumbu komedi romantis. Drama ini tayang mulai 17 April 2026 di Prime Video. 5. We Are All Trying Here Tidak semua drakor April 2026 hadir dalam nuansa ringan. We Are All Trying Here menawarkan pendekatan yang lebih emosional dan reflektif, dengan cerita tentang orang-orang yang bergulat dengan kecemburuan, rasa kurang, dan pencarian ketenangan dalam hidup. Drama ini menarik karena ditulis oleh Park Hae-young, nama yang identik dengan naskah yang peka dan penuh lapisan emosi. Dibintangi Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung, drama ini mulai tayang 18 April 2026 di JTBC. 6. If Wishes Could Kill Bagi penonton yang suka horor remaja bercampur misteri, If Wishes Could Kill adalah salah satu judul yang paling menonjol bulan ini. Ceritanya berpusat pada aplikasi misterius yang bisa mengabulkan keinginan, tetapi setiap permintaan membawa konsekuensi mematikan. Konsep semacam ini membuat dramanya terasa relevan dengan dunia digital sekaligus memberi ruang untuk ketegangan yang terus meningkat dari episode ke episode. Serial ini tersedia di Netflix dan dijadwalkan tayang pada 24 April 2026. 7. Filing for Love Filing for Love cocok untuk penonton yang menyukai drama kantor dengan bumbu romansa. Dibintangi Shin Hae Sun dan Gong Myung, drama ini mengangkat dinamika dunia kerja, konflik internal perusahaan, serta hubungan antar karakter yang berkembang di tengah tekanan profesional. Dengan latar lingkungan audit dan skandal kantor, cerita ini terasa lebih dewasa dibanding romcom biasa. Jadwal tayangnya dimulai pada 25 April 2026, menjadikannya salah satu penutup bulan yang patut dinantikan. 8. Gold Land Menjelang akhir April, ada Gold Land yang hadir untuk penonton pecinta thriller kriminal. Drama ini menampilkan Park Bo Young dalam cerita penuh keserakahan, bertahan hidup, dan kekacauan setelah kemunculan emas selundupan. Premis semacam ini menawarkan ketegangan yang lebih gelap dan serius, sehingga cocok untuk kamu yang ingin rehat dari kisah cinta manis dan beralih ke cerita dengan atmosfer intens. Gold Land dijadwalkan tayang pada 29 April 2026 di Disney+. Kenapa Drama Korea April 2026 Menarik Diikuti? Salah satu alasan kenapa jajaran drama Korea tayang April 2026 terasa spesial adalah keberagaman genrenya. Dalam satu bulan, penonton bisa menikmati sekuel action seperti Bloodhounds 2, romansa besar seperti Perfect Crown, kisah emosional seperti Yumi’s Cells 3, hingga thriller gelap seperti Gold Land. Variasi ini membuat April 2026 terasa ideal untuk semua tipe penonton, baik yang suka binge-watch santai maupun yang mencari cerita berat dengan konflik kuat. Selain itu, banyak judul bulan ini dibintangi aktor dan aktris populer yang sudah memiliki basis penggemar besar. Nama-nama seperti IU, Byeon Woo Seok, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Shin Hae Sun, dan Park Bo Young otomatis menambah daya tarik sejak awal. Kombinasi pemain terkenal, cerita yang mudah dipasarkan, serta dukungan platform besar seperti Netflix, Disney+, Prime Video, dan TVING membuat persaingan drakor April 2026 terasa semakin seru.

Rekomendasi Nonton Sesuai Selera Kalau kamu suka aksi dan tensi tinggi, pilih Bloodhounds 2 atau Gold Land. Kalau kamu lebih suka romansa yang ringan dan visual pemain yang kuat, Perfect Crown dan Absolute Value of Romance bisa jadi pilihan utama. Sementara itu, jika kamu menyukai drama dengan emosi yang lebih hangat dan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan nyata, Yumi’s Cells 3 dan We Are All Trying Here layak masuk daftar tonton. Untuk sensasi misteri dan horor, If Wishes Could Kill menjadi opsi yang paling menonjol.