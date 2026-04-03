KID PHENOMENON Rilis Single Mirror: Anthem Introspektif Gen Z Bergaya Tokyo Neo Pop

KID PHENOMENON(MI/HO)

GRUP dance dan vokal asal Jepang, KID PHENOMENON, resmi merilis single ketujuh mereka yang bertajuk Mirror pada Jumat (3/4/2026). Mengusung identitas visual dan musik TOKYO NEO POP, grup beranggotakan tujuh orang ini kembali menunjukkan taringnya di industri musik setelah sukses konsisten menembus jajaran Top 5 Chart Oricon sejak debut mereka pada 2023.

Berbeda dengan rilisan sebelumnya, Black Flame, yang penuh energi pada November lalu, Mirror hadir dengan nuansa yang jauh lebih mellow dan kontemplatif. Lagu ini dirancang khusus untuk menangkap esensi pengalaman hidup Generasi Z di era digital yang serba cepat.

Refleksi Diri dan Suara Hati Gen Z

Lirik Mirror, yang ditulis Donguri Ameno, menggali emosi masa muda yang kompleks, mulai dari pikiran terpendam hingga perasaan sejati yang sering kali sulit diungkapkan. Salah satu member, Kensuke Sorematsu, mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan pesan dalam lagu ini.

Baca juga : The SIGIT Rilis Bread & Circus: Era Baru dengan Formasi Anyar dan Sentuhan Psychedelic

"Saya sangat menyukai sound-nya yang bernuansa nostalgia. Saya rasa ini sangat cocok dengan suara vokalis kami, KOTA dan TSUBASA," ujar Kensuke.

Ia juga menyoroti penggalan lirik yang bermakna 'Aku ingin menjadi diriku sendiri, meskipun aku dibenci'. Menurutnya, lirik tersebut mengingatkannya pada masa lalu saat ia masih sering bertindak hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain.

Baca juga : MELONii Eks Secret Number Incar Kolaborasi dengan Tiara Andini

Ekspansi Global dan Momentum Internasional

Peluncuran Mirror dilakukan di tengah momentum emas KID PHENOMENON di panggung internasional. Sepanjang awal 2026, grup di bawah naungan LDH JAPAN dan Sony Music ini telah mencatatkan berbagai pencapaian prestisius di luar Jepang, termasuk penampilan di festival bergengsi SXSW di Amerika Serikat.

Berikut adalah rekam jejak perjalanan internasional dan pencapaian KID PHENOMENON dalam beberapa waktu terakhir:

Waktu Acara/Pencapaian Lokasi/Detail 2023 - Sekarang Dominasi Chart Oricon Seluruh rilisan masuk Top 5 Tahun 2025 Debut Internasional Program "Tân Binh Toàn Năng" (Vietnam) 6 Februari 2026 Thailand Music Countdown 10.000+ penonton via livestream YouTube Maret 2026 SXSW 2026 Austin, Texas, Amerika Serikat 3 April 2026 Rilis Single Ke-7 Judul Lagu: "Mirror"

Menuju Tur Nasional KIDS00's

Kensuke menambahkan bahwa dukungan dari penggemar di Asia Tenggara memberikan motivasi besar bagi grup untuk mewujudkan visi mereka sebagai grup global. "Melalui penampilan di luar negeri, tujuan kami sejak debut mulai terasa semakin nyata," tuturnya.

Setelah perilisan Mirror, KID PHENOMENON bersiap menyambut musim panas dengan agenda padat. Mereka dijadwalkan menggelar KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 "KIDS00's" yang akan dimulai pada Juli mendatang. Tur ini akan menyambangi 11 kota besar di Jepang, termasuk Tokyo, Osaka, dan Hiroshima.

Single Mirror kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital utama. Lagu ini diharapkan menjadi teman bagi pendengar yang sedang mencari kekuatan untuk melangkah maju di tengah kecemasan hidup modern. (Z-1)