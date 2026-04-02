Eks Member Secret Number Park Min-ji Debut Solo sebagai MELONii di Jakarta

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MANTAN anggota grup K-pop Secret Number, Park Min-ji, secara resmi menandai babak baru dalam perjalanan musiknya. Mengusung nama panggung MELONii, penyanyi berbakat ini memilih Jakarta sebagai lokasi peluncuran karier solonya melalui perilisan lagu tunggal (single) perdana bertajuk Risky Risky.
Acara peluncuran yang berlangsung meriah di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/3), terasa sangat emosional. Pasalnya, momen ini bertepatan dengan hari ulang tahun MELONii yang ke-26.
"Selama belasan tahun menjalani karier, ini adalah pertama kalinya saya merintis sebagai penyanyi solo. Lagu ini amat berarti bagi saya dan menjadi pengawal untuk hidup saya yang baru. Saya berharap pendengar bisa merasakan semangat yang sama seperti yang saya rasakan," ujar MELONii di hadapan para penggemarnya.
Keputusan MELONii untuk memulai debut solonya di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia mengaku memiliki ikatan batin yang kuat dengan para penggemar di tanah air yang selalu setia memberikan dukungan dalam berbagai situasi.
Terkait identitas barunya, nama MELONii merupakan gabungan filosofis dari kata Melody dan Harmony. Dengan slogan "MELONii, your melody", ia berharap karya-karyanya mampu mewarnai kehidupan pendengar melalui harmoni melodi yang ia ciptakan sendiri.
Di bawah naungan label Universal Music Japan, MELONii membawa warna musik yang unik. Ia mengungkapkan bahwa sejak kecil dirinya adalah penggemar berat musik pop Jepang (J-Pop) era Showa dan Heisei. Pengaruh ini juga diperkuat oleh kedekatannya dengan Lea, rekan setimnya dahulu di Secret Number yang berasal dari Jepang.
Lagu "Risky Risky" sendiri mengusung tema cinta tak bersyarat (unconditionally love). Secara musikalitas, lagu ini dibalut dengan nuansa Y2K yang kental, mengingatkan pendengar pada estetika musik awal karier diva legendaris seperti Hikaru Utada dan BoA.
|Nama Panggung
|MELONii (Park Min-ji)
|Judul Single
|Risky Risky
|Label Rekaman
|Universal Music Japan
|Genre/Nuansa
|Pop / Y2K Style
|Tanggal Rilis
|31 Maret 2026
|Waktu Rilis Digital
|18.00 WIB / 20.00 JST
MELONii juga mengajak para penggemar untuk memperhatikan detail dalam video musik (MV) Risky Risky yang dirilis bersamaan di berbagai platform digital. Dengan debut ini, Park Min-ji siap membuktikan eksistensinya sebagai solois yang diperhitungkan di pasar musik internasional. (Ant/Z-1)
