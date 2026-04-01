Gebrakan Global ONE OR EIGHT: Dari Panggung Asia hingga Puncaki Chart Amerika

One Or Eight(MI/HO)

GRUP sensasi pop asal Jepang, ONE OR EIGHT, terus memperkuat pengaruhnya di panggung hiburan internasional.

Setelah tampil memukau di akhir pekan lalu, grup ini sukses mencuri perhatian dalam ajang bergengsi GQ Hong Kong x Vogue Hong Kong Double Vision gala.

Dalam acara yang memadukan ikon mode, film, dan musik tersebut, ONE OR EIGHT bersanding dengan deretan bintang global lainnya seperti BABYMONSTER, Paris Jackson, hingga member grup MIRROR.

Tidak hanya di Hong Kong, mereka juga tampil di Tokyo Girls Collection Vietnam di Ho Chi Minh City, sebuah festival budaya yang menyatukan musisi dan kreator papan atas dari Jepang dan Vietnam.

Pencapaian Bersejarah di Amerika Serikat

Momentum ini semakin diperkuat dengan keberhasilan ONE OR EIGHT mencetak sejarah baru di pasar musik Amerika Serikat. Mereka kini tercatat sebagai grup pria Jepang dengan entri terbanyak di chart Mediabase U.S. Top 40.

Single terbaru mereka, TOKYO DRIFT, berhasil debut di peringkat #38, menyusul kesuksesan entri pertama mereka, DSTM. Capaian ini menjadi bukti pengakuan global yang semakin kuat terhadap musikalitas mereka.

Ambisi Lewat Mini-Album GATHER

TOKYO DRIFT merupakan bagian dari mini-album terbaru mereka bertajuk GATHER Proyek paling ambisius ini memadukan J-pop modern dengan fusi genre yang berani. Menariknya, lagu tersebut mengambil sampel dari lagu ikonik milik Teriyaki Boyz, yang dikemas dengan semangat "bertaruh pada diri sendiri".

Visual yang dihadirkan dalam video musiknya pun selaras dengan energi lagu tersebut, menangkap denyut nadi kota Tokyo sekaligus menunjukkan visi kreatif grup yang dinamis.

Perjalanan Debut yang Melesat

Sejak debut pada 16 Agustus 2024, ONE OR EIGHT konsisten mencetak prestasi lewat kolaborasi kelas dunia:

Don't Tell Nobody: Diproduseri oleh Ryan Tedder dan David Stewart, lagu ini sukses memuncaki Billboard Japan Heatseekers Songs.

KAWASAKI (feat. Big Sean): Berhasil menembus posisi ke-5 pada U.S. iTunes Top Rap & Hip-Hop Songs.

VMA Debut: Menandai kehadiran mereka di kancah global dengan tampil di karpet merah U.S. Video Music Awards (VMAs).

Saat ini, ONE OR EIGHT tengah bersiap untuk memulai tur perdana mereka di Amerika Utara dan Amerika Selatan, membawa ambisi dan musik mereka untuk menyapa penggemar secara global. (Z-1)