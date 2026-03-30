EL CAPITXN Resmi Debut Solo, Gandeng Taehyun TXT dan Jeremy Zucker dalam Single Breaking Through

PRODUSER musik papan atas Korea Selatan, EL CAPITXN, resmi memulai perjalanannya sebagai solois dengan merilis single perdana bertajuk Breaking Through, hari ini, Senin (30/3).
Tidak tanggung-tanggung, dalam debutnya ini ia berkolaborasi dengan dua nama besar: Taehyun dari TOMORROW X TOGETHER dan musisi asal Amerika Serikat, Jeremy Zucker.
Breaking Through merupakan karya yang emosional, menggambarkan momen ketika seseorang akhirnya berani meruntuhkan tembok pertahanan hati yang selama ini mengurung mereka. Lagu ini menangkap perasaan lega dan keberanian untuk melangkah maju tanpa menoleh ke belakang.
Perpaduan vokal lembut Taehyun dan kehangatan suara Jeremy Zucker menjadi simbolisme dari suara yang kembali terdengar setelah sekian lama hilang.
Di bawah tangan dingin EL CAPITXN, kolaborasi lintas negara ini menyuguhkan produksi musik yang sophisticated dan penuh makna.
Menandai babak baru kariernya, EL CAPITXN bekerja sama dengan label independen global, EMPIRE. Label yang berbasis di San Francisco ini dikenal telah mendistribusikan karya artis internasional seperti Kendrick Lamar, Bebe Rexha, hingga Shaboozey.
VENDORS, perusahaan produksi musik yang dipimpin oleh EL CAPITXN, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk pengakuan atas potensi besar sang produser sebagai musisi di panggung dunia.
"Kerja sama ini dapat terjadi berkat pengakuan EMPIRE akan talenta EL CAPITXN dari segi produksi musik dan potensinya sebagai seorang musisi. Kami berencana untuk membangun sebuah sistem kolaboratif selama proses ini mulai dari music production hingga distribusi global," ungkap perwakilan VENDORS.
Mereka menambahkan bahwa lewat jaringan pemasaran EMPIRE yang kuat, proyek kolaborasi lintas negara yang lebih beragam akan terus diperkenalkan kepada penggemar global di masa mendatang.
Single Breaking Through sudah dapat dinikmati di seluruh platform *streaming* musik. Sementara itu, video klip dan video liriknya dijadwalkan rilis pada hari ini melalui kanal YouTube resmi EL CAPITXN dan VEVO. (z-1)
