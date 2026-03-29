PIKOTARO Rilis Video Musik Pee Poop Party People, Berlatar di Museum Tinja Tokyo

PIKOTARO kembali menggebrak dengan visual yang unik dan jenaka. Sang fenomenal di balik PPAP ini baru saja merilis video musik untuk single terbarunya, Pee Poop Party People feat. Beverly.

Tidak tanggung-tanggung, proses syuting dilakukan langsung di Unko Museum Tokyo, sebuah destinasi populer yang didedikasikan sepenuhnya untuk tema kotoran (tinja) dalam nuansa pop yang estetik.

Lagu ini merupakan bagian dari proyek Tottemo Release 80.8 (08), rangkaian rilisan bulanan menuju perayaan 10 tahun PPAP.

Mengangkat tema yang sangat relevan bagi orangtua dan balita, yaitu toilet training, PIKOTARO berhasil mengemas proses belajar ke kamar mandi menjadi sebuah perayaan musik yang penuh warna.

Kolaborasi Vokal Berkelas

Meski bertema jenaka, kualitas musik tetap menjadi prioritas. PIKOTARO menggandeng Beverly, penyanyi asal Filipina yang berkarier di Jepang, untuk mengisi vokal.

Perpaduan lirik konyol seperti Say goodbye to pee-pee pants! dengan jangkauan vokal Beverly yang tinggi dan bertenaga menciptakan kontras yang menarik sekaligus adiktif bagi pendengarnya.

Menjadikan Edukasi Sebagai Tontonan Pop

Pemilihan Unko Museum sebagai lokasi syuting memperkuat konsep lagu yang kacau namun ceria. Visual yang hiper-kolorful dan playground yang unik di museum tersebut mengubah topik potty training yang biasanya melelahkan bagi orang tua menjadi sebuah tontonan pop yang menghibur.

Sekilas Tentang Artis