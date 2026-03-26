Jungle Resmi Umumkan Album Kelima Sunshine, Rilis Single Baru Carry On

TRIO elektro-funk asal Inggris, Jungle, resmi memulai era baru dengan meluncurkan single terbaru bertajuk Carry On. Lagu ini merupakan pembuka dari album kelima mereka, Sunshine, yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026 mendatang.
Grup yang beranggotakan J Lloyd, Tom McFarland, dan Lydia Kitto ini tetap mempertahankan identitas musik mereka yang khas: perpaduan vokal soulful, produksi penuh groove, dan nuansa penulisan lagu yang sinematik.
Dalam Carry On, kemampuan vokal Lydia Kitto menjadi sorotan utama yang memperkuat energi dari produksi musik mereka.
Album Sunshine akan menjadi karya terbaru Jungle setelah kesuksesan masif album Volcano pada 2023.
Sebagai catatan, Volcano telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream di seluruh dunia dan membawa Jungle meraih penghargaan British Group di ajang BRIT Awards untuk pertama kalinya.
Salah satu hit terbesar mereka, Back On 74, bahkan telah menembus angka 530 juta *stream* dan menjadi sensasi global di platform TikTok.
Bagi para kolektor, album Sunshine akan tersedia dalam berbagai format fisik, antara lain:
Bersamaan dengan pengumuman album, Jungle juga mengonfirmasi jadwal tur global yang mencakup tiga benua. Tur akan dimulai di Amerika Utara pada September 2026, mengunjungi berbagai arena besar seperti di Los Angeles, New York, hingga penampilan ikonik di Red Rocks Amphitheatre.
Jungle kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Inggris dan Eropa pada November 2026, termasuk konser homecoming di O2 London yang berkapasitas 20.000 penonton. Rangkaian tur ini dijadwalkan berakhir di Australia pada Maret 2027.
Penggemar yang melakukan pre-order album Sunshine melalui toko resmi Jungle akan mendapatkan akses khusus untuk pembelian tiket pre-sale. (Z-1)
