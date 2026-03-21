Lakuna Rilis Maxi Single Mudra, Eksplorasi Kehampaan dan Siklus Kehidupan

UNIT pop alternatif asal Malang, Lakuna, resmi memulai langkah baru di industri musik lewat perilisan maxi single bertajuk Mudra.

Band yang aktif sejak 2021 ini menyuguhkan perpaduan musik pop alternatif dan folk dengan balutan distorsi halus serta melodi yang emosional.

Lakuna digawangi oleh Yoko (vokal), Bagus dan Tian (gitar), Kelfin (keyboard), Aziz (bass), serta Eta (drum).

Setelah sebelumnya memperkenalkan diri lewat single Buai Raga, kini mereka hadir dengan konsep yang lebih mendalam melalui Mudra.

Terinspirasi dari Naskah Drama dan Ayat Suci

Lagu Mudra lahir dari perenungan tentang keberadaan manusia di tengah riuhnya dunia. Menariknya, tema lagu ini berangkat dari penelitian yang dilakukan sang vokalis, Yoko, saat menulis naskah drama mengenai konsep "kehancuran" dalam berbagai kepercayaan.

Proses kreatif tersebut menggiring Lakuna menggali makna melalui berbagai referensi, mulai dari ayat Al-Qur’an Kun Fayakun, Matius 19 ayat 14, hingga tembang macapat Asmarandhana Aja Turu Sore Kaki.

“Awalnya saya meneliti berbagai definisi tentang kehancuran dalam agama dan kepercayaan yang berbeda untuk kebutuhan naskah drama. Dari situ saya justru menemukan perspektif yang sangat luas tentang bagaimana manusia memandang akhir kehidupan. Di tengah proses itu pula lagu Mudra mulai terbentuk,” ungkap Yoko.

Nama Mudra sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai keadaan bersih, murni, dan kembali ke asal.

Jembatan Menuju Album Perdana

Maxi single ini memuat dua komposisi, yakni "Manungsa ing Pandunga" sebagai intro dan Mudra sebagai lagu utama. "Manungsa ing Pandunga" yang menggunakan bahasa Jawa digarap dalam waktu singkat pada November 2025 sebagai pembuka narasi.

“Untuk Manungsa ing Pandunga, kami mengerjakannya di akhir tahun 2025 sekitar bulan November. Prosesnya kurang lebih satu minggu saja, karena sejak awal memang dimaksudkan sebagai pembuka yang mengawali perjalanan menuju Mudra,” jelas Yoko.

Rilisan ini sekaligus menjadi gerbang awal bagi Lakuna menuju karya-karya selanjutnya. Yoko membocorkan bahwa mereka tengah mempersiapkan materi yang lebih besar untuk diskografi mereka ke depan.

“Setelah maxi ini, kami berencana merilis satu single lagi sebagai jembatan menuju full album pertama Lakuna. Perjalanan itu sebenarnya sudah kami buka lewat Mudra, jadi rilisan ini seperti awal dari rangkaian cerita yang akan menuju album penuh kami,” tambahnya.

Maxi single Mudra akan resmi tersedia di seluruh platform streaming digital mulai 22 Maret 2026. (Z-1)