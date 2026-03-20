Transformasi Vionita Sihombing: Menemukan Jati Diri di Luar Panggung Kompetisi

Vionita Sihombing(MI/HO)

KEMENANGAN di ajang The Voice Indonesia musim keempat menjadi gerbang pembuka bagi Vionita Sihombing di industri musik tanah air. Namun, bagi penyanyi bersuara emas ini, gelar juara hanyalah sebuah awal.

Memasuki 2026, Vionita kini tengah menjalani fase pendewasaan karier yang lebih personal, beralih dari sekadar penyanyi teknis menjadi seorang "pendongeng" yang menitikberatkan kedalaman pesan dalam setiap karyanya.

Mendalami Rasa dan Interpretasi

Pascakompetisi, Vionita menyadari bahwa esensi menjadi seorang penyanyi tidak terbatas pada penguasaan panggung atau kualitas vokal semata.

Baca juga : Memaknai Ramadan, King Nassar: Momentum Syukur dan Menjaga Kedamaian Batin

Ia mulai memberikan perhatian ekstra pada bagaimana sebuah lagu mampu menyampaikan cerita yang lebih bermakna bagi pendengarnya.

"Sekarang, aku lebih memperhatikan interpretasi lagu agar lagu tidak hanya terdengar indah, tapi relevan dengan apa yang aku rasakan dan ceritakan," ungkap Vionita.

Baginya, setiap rilisan harus mencerminkan visi musiknya sendiri. Hal ini dibuktikannya melalui keterlibatan aktif dalam diskusi bersama tim produksi, mulai dari penentuan arah musikal hingga pendalaman lirik, guna memastikan identitasnya sebagai musisi tetap terjaga.

Baca juga : Anak Pencipta Lagu Madu dan Racun Giusti Raka Rilis Single Masihkah Ada

Disiplin di Balik Layar

Meski sudah memiliki nama besar, Vionita tidak lantas bersantai. Ia memandang vokal sebagai "otot" yang harus terus dilatih agar tetap stabil. Kedisiplinannya tetap terjaga meski tidak ada jadwal rekaman maupun pertunjukan.

Menariknya, pengalaman mengajar vokal secara privat justru menjadi sarana baginya untuk mengevaluasi kemampuan diri dan mengasah teknik secara konsisten.

Dalam hal kreativitas, Vionita memilih untuk tetap adaptif. Ia rajin mengeksplorasi berbagai genre musik dan menyerap inspirasi dari pengalaman pribadi maupun interaksi sosial di sekitarnya.

"Intinya, aku berusaha tetap terbuka dan terus mencoba hal baru supaya tetap berkembang," tambahnya.

Keseimbangan Hidup dan Produktivitas

Di tengah kesibukan membangun karier mandiri, Vionita memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan energi. Alam menjadi pelarian pilihannya untuk recharge mulai dari pantai hingga pegunungan yang tenang. Menariknya, ia tetap mampu menyisipkan sisi produktif di tengah waktu santainya.

"Biasanya sekalian juga buat bikin konten, jadi tetap produktif tapi nggak capek," ujarnya.

Langkah-langkah yang diambil Vionita menunjukkan bahwa eksistensi di industri musik memerlukan kombinasi antara disiplin, kejujuran dalam berkarya, dan keberanian untuk terus bertumbuh.

Dengan karakter vokal yang kuat dan interpretasi yang semakin matang, Vionita Sihombing kini siap mengukir jejak yang lebih jujur dan relevan di belantika musik Indonesia. (Z-1)