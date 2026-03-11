Solois Eric Chou Siap Gelar Konser di Jakarta

Headline
MUSIKUS Mandarin Eric Chou, yang dikenal akan lagu-lagu baladanya yang menyentuh, dijadwalkan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam sebuah konser musik bertajuk Odyssey Stars, berlangsung pada 9 Mei 2026 mendatang di Indonesia Arena, Jakarta.
Tampil berbeda dari konser musisi mandarin kebanyakan, Odyssey Stars bakal mengusung panggung 360 derajat yang dapat berputar dan dilengkapi lift di setiap sudutnya. Konsep ini jadi yang pertama kalinya diterapkan pada konser Mandarin di Indonesia. Area penonton juga dirancang khusus dengan lantai dinaikkan dan tribun yang disusun agar memberikan sudut pandang optimal.
“Jadi bisa bayangkan, kalau kebanyakan konser itu kan panggungnya di pinggir kali ini panggungnya di tengah. Kalau panggungnya di tengah, artinya dari segala sisi Indonesia Arena Eric Chou bisa terasa sangat dekat sekali,” ucap CEO Friedrice Entertainment, James Zou, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3).
Dalam telekonfernsi secara virtual, Eric Chou mengaku tidak sabar untuk segera bertemu para penggemarnya di Jakarta. Musisi berusia 30 tahun itu menyatakan akan mempersiapkan penampilan terbaik untuk menghibur para penggemarnya.
"Satu hal yang paling aku ingat dari fans Indonesia adalah bagaimana fans bisa menyanyi dalam bahasa Mandarin. Aku sangat terkejut bagaimana kalian bisa menyanyikannya. Suara fans Indonesia sangat indah," kata Eric Chou.
Adapun harga tiket konser Eric Chou di Jakarta kali ini dibanderol mulai dari Rp1,5 juta - Rp5 juta. Pemilik tiket kategori VIP akan mendapatkan spesial benefit yairu VIP Laminate + Lanyard, Souvenir Gift, Soundcheck hingga Signed Poster. Tiket sudah bisa dibeli oleh fans mulai dari 11 Februari lalu. (H-3)
