Eric Chou Gelar Konser di Indonesia Arena 9 Mei 2026, Hadirkan Konsep Panggung 360 Derajat

Penyanyi Taiwan, Eric Chou(Dok Istimewa )

RAJA balada Mandopop, Eric Chou dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Odyssey Stars. Konser yang diprediksi menjadi pertunjukan Mandopop terbesar di Tanah Air ini dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Berbeda dari konser sebelumnya, kali ini Eric Chou akan tampil dengan konsep 360° center-stage. Penempatan panggung di tengah arena ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih intim, memungkinkan sang penyanyi berinteraksi lebih dekat dengan penggemar dari segala sisi.

Pengalaman Imersif Bertema Bintang

Tur Odyssey · Stars membawa konsep yang terinspirasi dari luasnya alam semesta. Penonton akan diajak masuk ke dalam musical universe melalui perpaduan visual bertema bintang, teknologi panggung tingkat tinggi, serta aransemen musik baru yang disiapkan khusus untuk tur ini.

Pihak promotor menjanjikan produksi kali ini sebagai salah satu yang paling imersif di kalender konser Indonesia tahun 2026. Eric Chou akan membawakan deretan lagu hits yang telah mendunia, seperti “Let’s Not Be Friends Anymore”, “How Have You Been?”, hingga “What’s On Your Mind”.

Ekspansi Promotor di Asia

Konser ini diboyong oleh FriedRice Entertainment, promotor yang tengah mencatatkan pertumbuhan pesat di kawasan Asia. Sepanjang tahun 2025, promotor ini telah sukses menyelenggarakan 32 konser di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Tailan, hingga Hong Kong.

Pada tahun 2026, FriedRice Entertainment berencana memperluas jangkauan operasionalnya ke Korea Selatan, Jepang, Taiwan, hingga Australia. Kehadiran Eric Chou di Jakarta menjadi salah satu agenda utama mereka untuk memperkuat posisi sebagai penyedia hiburan kelas dunia di kawasan regional. (E-4)