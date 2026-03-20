Tsabita Ailsha Rilis Single Reflektif Baik Saja

Tsabita Ailsha(MI/HO)

MUSISI Tsabita Ailsha resmi meluncurkan karya terbarunya yang bertajuk Baik Saja. Lagu ini dirilis dalam format video lirik dan sudah dapat dinikmati melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, hingga Joox.

Baik Saja merupakan single ketiga yang dipersiapkan Tsabita untuk melengkapi album perdananya yang dijadwalkan rilis penuh pada Juli 2026 mendatang

Melalui karya ini, Tsabita menunjukkan kematangan musikalitasnya dengan balutan warna musik pop yang lembut dan reflektif, serta menyentuh sisi emosional para pendengarnya.

Makna Cinta dalam Kesederhanaan

Lagu yang ditulis oleh Tsabita Ailsha bersama Fajar Sandy ini membawa pesan mendalam mengenai definisi kasih sayang

Alih-alih merayakan cinta dengan kemegahan, Baik Saja justru memotret perasaan yang tumbuh melalui kehadiran, perhatian, dan rutinitas sederhana dalam keseharian.

Lagu ini menjadi pengingat bahwa rasa sayang tidak selalu harus diungkapkan secara lantang, melainkan cukup dijaga dan dipupuk melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna

Kolaborasi Kreatif dari Malang

Proses produksi single ini dilakukan secara intensif di Malang, tepatnya di Creatorix Studio.

Fajar Sandy memegang peranan kunci sebagai produser musik sekaligus pengatur aransemen bersama Eka Catra.

Eka Catra juga bertindak sebagai music engineer yang menangani proses rekaman hingga tahap mixing dan mastering.

Keseluruhan proyek ini dikawal oleh Amelia CS yang menjabat sebagai produser eksekutif

Tidak hanya dari segi audio, eksplorasi visual dalam video liriknya pun dikemas secara intim

Di bawah arahan Fajar Sandy sebagai pemimpin produksi visual dan Bobby Putra sebagai juru kamera, video ini menampilkan Ghulam dan Ais sebagai representasi sepasang insan yang merayakan cinta

Visual tersebut menangkap momen-momen kecil seperti tatapan, senyuman, hingga buku dan minuman favorit yang memperkuat pesan lagu. (Z-1)