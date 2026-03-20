Tsabita Ailsha Rilis Single Reflektif Baik Saja

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MUSISI Tsabita Ailsha resmi meluncurkan karya terbarunya yang bertajuk Baik Saja. Lagu ini dirilis dalam format video lirik dan sudah dapat dinikmati melalui berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, hingga Joox.
Baik Saja merupakan single ketiga yang dipersiapkan Tsabita untuk melengkapi album perdananya yang dijadwalkan rilis penuh pada Juli 2026 mendatang
Melalui karya ini, Tsabita menunjukkan kematangan musikalitasnya dengan balutan warna musik pop yang lembut dan reflektif, serta menyentuh sisi emosional para pendengarnya.
Lagu yang ditulis oleh Tsabita Ailsha bersama Fajar Sandy ini membawa pesan mendalam mengenai definisi kasih sayang
Alih-alih merayakan cinta dengan kemegahan, Baik Saja justru memotret perasaan yang tumbuh melalui kehadiran, perhatian, dan rutinitas sederhana dalam keseharian.
Lagu ini menjadi pengingat bahwa rasa sayang tidak selalu harus diungkapkan secara lantang, melainkan cukup dijaga dan dipupuk melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna
Proses produksi single ini dilakukan secara intensif di Malang, tepatnya di Creatorix Studio.
Fajar Sandy memegang peranan kunci sebagai produser musik sekaligus pengatur aransemen bersama Eka Catra.
Eka Catra juga bertindak sebagai music engineer yang menangani proses rekaman hingga tahap mixing dan mastering.
Keseluruhan proyek ini dikawal oleh Amelia CS yang menjabat sebagai produser eksekutif
Tidak hanya dari segi audio, eksplorasi visual dalam video liriknya pun dikemas secara intim
Di bawah arahan Fajar Sandy sebagai pemimpin produksi visual dan Bobby Putra sebagai juru kamera, video ini menampilkan Ghulam dan Ais sebagai representasi sepasang insan yang merayakan cinta
Visual tersebut menangkap momen-momen kecil seperti tatapan, senyuman, hingga buku dan minuman favorit yang memperkuat pesan lagu. (Z-1)
Vionita Sihombing kini tengah menjalani fase pendewasaan karier yang lebih personal, beralih dari sekadar penyanyi teknis menjadi seorang pendongeng.
Simak transformasi luar biasa BTS sejak debut 2013. Dari kritik sosial, pesan self-love, hingga dominasi global dan reuni di tahun 2026.
Dirilis pada 20 Maret 2026, single Bulan Bintang, Garis Menyilang mengangkat tema cinta kasih yang tumbuh di tengah perbedaan keyakinan serta keberanian untuk tetap bertahan.
Big Hit Music memberikan klarifikasi resmi untuk menjelaskan bahwa penggunaan warna merah merupakan bagian integral dari identitas album terbaru BTS yang bertajuk Arirang.
Konser LANY di Jakarta direncanakan berlangsung pada 30 Oktober 2026 di Indonesia Arena.
Dirilis pada 20 Maret 2026, single Bulan Bintang, Garis Menyilang mengangkat tema cinta kasih yang tumbuh di tengah perbedaan keyakinan serta keberanian untuk tetap bertahan.
PIKOTARO menggandeng penyanyi berbakat asal Filipina yang menetap di Jepang, Beverly, untuk mengisi vokal. di lagu Pee Poop Party People.
Dunia Suka Bercanda dari Tommy Limmm hadir sebagai lagu yang jujur dan ringan, namun tetap membawa pesan reflektif tentang perjalanan hidup yang sering kali melenceng dari rencana manusia.
Putri Ariani menyadari bahwa banyak orang mencari cinta ke berbagai tempat, padahal ketulusan sejati hadir di setiap hembusan napas.
Dalam proses produksinya, Rakhano memberikan sentuhan segar dengan menambahkan beberapa notasi baru di lagu Ruang Rindu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved