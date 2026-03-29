Winky Wiryawan Rilis Remix Resmi Serana Milik For Revenge

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
INDUSTRI musik Indonesia kembali menghadirkan kolaborasi lintas genre yang mempertemukan nuansa alternative dengan sentuhan elektronik. Pionir musik elektronik Tanah Air, Winky Wiryawan, secara resmi merilis official remix dari lagu populer milik band For Revenge yang berjudul Serana.
Kolaborasi ini menjadi jembatan antara dua generasi dan spektrum musikal yang berbeda.
Lagu Serana, yang selama ini dikenal sebagai anthem emosional bagi pendengar musik alternatif, kini hadir dalam interpretasi baru yang lebih segar namun tetap mempertahankan identitas aslinya.
Ide pembuatan remix ini bermula saat Winky Wiryawan menyiapkan set khusus untuk penampilannya di festival PestaPora.
Dalam aksi panggungnya tersebut, Winky meracik beberapa versi edit dari lagu-lagu band Indonesia, termasuk karya milik For Revenge.
Momen tersebut menjadi titik balik bagi Winky yang merasa memiliki keterikatan personal dengan lagu tersebut.
Emosi yang kuat serta atmosfer melodi Serana dinilai memiliki potensi besar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa musik elektronik tanpa menghilangkan jati dirinya.
Dukungan dari rekan sejawat serta respons positif terhadap versi edit yang ia mainkan di panggung memperkuat keyakinan Winky untuk membawa proyek ini ke ranah profesional. Inisiatif tersebut kemudian disambut baik hingga terjalinlah kolaborasi resmi ini.
Dalam proses kreatifnya, Winky tidak hanya sekadar mengubah tempo lagu. Ia berupaya membangun kembali atmosfer Serana agar dapat dinikmati dalam ruang kolektif yang lebih luas, seperti lantai dansa, tanpa kehilangan kedalaman maknanya.
"Ada sesuatu yang magis dari 'Serana'. Lagu ini punya kedalaman yang tidak semua karya miliki. Saya merasa terhubung secara personal, dan ketika kesempatan untuk merilis official remix ini datang, saya melihatnya sebagai sebuah kepercayaan besar. Saya ingin versi ini tetap membawa rasa yang sama, hanya dengan ruang yang berbeda," ungkap Winky Wiryawan.
Serana – Winky Wiryawan Remix telah tersedia di seluruh platform streaming digital mulai 27 Maret 2026.
Kehadiran versi baru ini diharapkan dapat memperluas jangkauan lagu tersebut ke penikmat musik elektronik serta menjadi warna baru dalam ranah live performance di Indonesia. (Z-1)
