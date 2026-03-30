Elephant Kind Rilis Album Ketiga More Time, Jelajahi Batasan Genre dari London hingga Jakarta

TRIO pop-alternatif Elephant Kind resmi merilis album studio ketiga mereka bertajuk More Time di bawah naungan label Alcopop! Records. Album ini menandai fase transisi penting bagi grup yang digawangi Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum), dan Kevin Septanto (bass).
Direkam dalam rentang waktu 2023 hingga 2025, More Time lahir dari perpaduan energi antara hiruk-pikuk Jakarta dan kesunyian introspektif London.
Album ini menjadi bukti kedewasaan Elephant Kind yang kini lebih berani mengeksplorasi berbagai spektrum musik, mulai dari alt-rock, breakbeats, hingga ballad melankolis.
Vokalis Bam Mastro mengungkapkan bahwa album ini merupakan karya yang mereka yakini sepenuhnya untuk dilepas ke publik.
"Album More Time adalah album hip-hop, house, rock, eastern, dance, dan banyak genre lainnya yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, penuh lika-liku yang membawamu dari satu dunia ke dunia lainnya. Sebuah inovasi," ujar Bam.
Dalam pengerjaannya, Elephant Kind berkolaborasi dengan sederet nama besar di industri musik internasional:
Lagu More Time dipilih sebagai focus track yang menonjolkan nuansa late-night dengan vokal penuh reverb dan atmosfer ambient. Lagu ini merepresentasikan identitas baru Elephant Kind yang lebih fleksibel namun tetap membumi.
Untuk merayakan peluncuran ini, Elephant Kind telah menyiapkan rangkaian acara bertajuk LIVETIME.
Setelah sukses menggelar listening party di Zodiac, Jakarta, mereka dijadwalkan tampil dalam Live Album Showcase pada 7 Mei 2026 di Krapela.
Dalam konser tersebut, trio ini akan membawakan materi dari album baru serta lagu-lagu hit dari diskografi sebelumnya.
Melanjutkan momentum perilisan, Elephant Kind juga bersiap melakukan ekspansi global dengan jadwal konser di benua Asia dan tur headline di Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. (Z-1)
