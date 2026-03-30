Ekspansi Owari Diary, Sirup Siap Gelar Tur Asia Turn The Page

Sirup(MI/HO)

SETELAH sukses menggelar rangkaian tur yang terjual habis (sold out) di Jepang, solois R&B Sirup bersiap membawa proyek terbarunya ke panggung internasional. Melalui tur bertajuk Turn The Page in Asia, Sirup dijadwalkan menyambangi Seoul, Taipei, dan Bangkok pada musim panas ini.

Tur ini merupakan kelanjutan dari narasi album Owari Diary. Jika rangkaian pertunjukan di domestik Jepang dianggap sebagai prolog, tur Asia ini menjadi babak baru bagi Sirup untuk memperkenalkan "buku hariannya" kepada pendengar yang lebih luas.

Mempererat Koneksi Regional

Langkah Sirup merambah pasar Asia tenggara dan timur bukanlah hal baru. Ia telah membangun reputasi kuat melalui berbagai kolaborasi dengan musisi ternama di kawasan tersebut, seperti:

Korea Selatan: Zion.T dan SUMIN.

Tailan: HYBS.

Taiwan: The Crane.

Kembalinya Sirup ke kota-kota tersebut kali ini akan menyuguhkan pengalaman live yang lebih utuh. Dengan dukungan aransemen full band, Sirup akan mengeksplorasi perpaduan khas neo-soul, R&B, gospel, hingga hip-hop yang dirancang untuk menciptakan suasana intim sekaligus bertenaga di atas panggung.

Rilisan Terbaru dan Penjualan Tiket

Sebagai pembuka babak baru ini, Sirup telah merilis single terbaru berjudul Konya. Lagu dengan tempo lambat dan atmosfer late-night ini menjadi representasi dari arah musikalitas yang akan ia bawakan selama tur berlangsung.

Saat ini, tiket untuk seluruh tanggal pertunjukan di Asia telah resmi dijual. Mengingat antusiasme tinggi pada tur sebelumnya di Jepang, tiket diprediksi akan habis dalam waktu singkat.

Profil Singkat Sirup

Sirup adalah musisi R&B yang dikenal dengan gaya vokal cair, memadukan teknik bernyanyi dan rap secara mulus. Sepanjang kariernya, ia telah berkolaborasi dengan artis dari Inggris hingga Australia serta bermitra dengan berbagai jenama global.

Pada tahun 2022, ia sukses menggelar konser solo di Nippon Budokan, dan di tahun 2024, karyanya berhasil masuk nominasi dalam Golden Melody Awards (GMA)—salah satu ajang penghargaan musik terbesar di industri musik berbahasa Mandarin. (Z-1)