BALLISTIK BOYZ Sambut Musim Semi Lewat Singel Perfect, Menuju Perilisan EP BEAT

Ballistik Boyz(MI/HO)

GRUP vokal dan tari asal Jepang, BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE, resmi merilis singel terbaru mereka bertajuk Perfect pada 6 Maret 2026.

Karya ini menjadi pembuka perjalanan musikal mereka di 2026, sekaligus menjadi jembatan menuju perilisan EP terbaru mereka, BEAT, yang dijadwalkan meluncur April mendatang.

Babak Baru Pascatur IMPACT

Setelah sukses menyelesaikan tur BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 IMPACT pada November lalu, grup ini kini memasuki fase artistik yang lebih berani namun tetap relevan.

Baca juga : Sambut Musim Semi, BALLISTIK BOYZ Umumkan Singel Terbaru Perfect

Berbeda dengan singel sebelumnya, Winter Glow, yang kental dengan nuansa nostalgia musim dingin, Perfect hadir dengan semangat optimisme musim semi.

Lagu ini mengusung genre emotional rock dengan groove mid-tempo yang nyaman. Liriknya, yang ditulis oleh BBY NABE, memotret dinamika masa muda dan romansa sehari-hari dengan cara yang jujur dan autentik.

Baca juga : STARGLOW Rilis USOTSUKI, Refleksi Penyesalan dalam Balutan Pop Musim Semi

Pesan Positif dan Penerimaan Diri

Member BALLISTIK BOYZ, Masahiro Sunada (Masa), menyebut lagu ini sebagai kado hangat bagi para pendengar untuk memulai tahun dengan perasaan bahagia.

"Perfect adalah lagu cinta musim semi yang sempurna untuk menyambut awal tahun ini. Kami berharap kalian dapat terhanyut dalam sound-nya yang nyaman, dunia liriknya yang hangat dan menyentuh hati, serta menikmati atmosfer bahagia yang kami ciptakan," ujar Masa.

Lebih lanjut, Masa menjelaskan bahwa inspirasi di balik Perfect bukan sekadar tentang cinta romantis, melainkan juga tentang sudut pandang positif terhadap diri sendiri.

"Liriknya sangat positif. Pesannya adalah bahwa bagian dari diri kita yang mungkin kita anggap tidak sempurna pun bisa menjadi sesuatu yang positif kalau kita merubah cara pandang kita. Saya yakin lagu ini dapat membangkitkan mood kalian dalam situasi apa pun!" tambahnya.

Menuju Eksplorasi Global

Kehadiran singel Perfect mempertegas fleksibilitas BALLISTIK BOYZ dalam mengeksplorasi spektrum musik yang luas. Dengan rencana perilisan EP BEAT pada April nanti, grup ini berjanji akan menyuguhkan gaya musik yang lebih variatif.

Masa juga mengungkapkan bahwa pengalaman tur Asia tahun lalu telah memperkuat visi global mereka untuk lebih sering menyapa penggemar secara langsung di berbagai negara.

"Lagu-lagu lain di EP mendatang kami, BEAT, memiliki gaya yang sangat berbeda, menunjukkan versatilitas dari BALLISTIK BOYZ. Kami bekerja keras untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bertemu kalian semua secara langsung," tutupnya.

Singel Perfect kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital mulai hari ini. (Z-1)