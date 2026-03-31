Rayakan Ulang Tahun ke-58, Céline Dion Umumkan Residency 10 Malam di Paris

KABAR gembira datang dari diva internasional, Céline Dion. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-58, pelantun My Heart Will Go On ini mengumumkan kembalinya ia ke atas panggung melalui sebuah residensi spesial selama 10 malam di Paris La Défense Arena pada September dan Oktober mendatang.
Pengumuman ini menandai babak baru bagi Dion setelah empat tahun berjuang melawan Stiff Person Syndrome (SPS), kondisi neurologis langka yang sempat melumpuhkan kemampuan menyanyi dan mobilisasinya.
Melalui unggahan di Instagram, Dion menyebut kembalinya ia ke dunia musik sebagai "hadiah terbaik dalam hidup".
"Saya sangat siap untuk melakukan ini," ungkapnya kepada para penggemar. "Saya merasa baik, kuat, bersemangat, dan tentu saja sedikit gugup."
Perjalanan Dion menuju comeback ini tidaklah mudah. Sejak didiagnosis menderita SPS pada Desember 2022, ia terpaksa membatalkan seluruh jadwal tur dunia Courage miliknya.
Penyakit ini memengaruhi sinyal saraf ke otot, menyebabkan kejang hebat yang menurut Dion terasa seperti sedang dicekik.
"Kondisinya terkadang membuat saya sulit berjalan dan tidak memungkinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasanya," jelas Dion.
Namun, semangat juangnya tidak padam. Ia menjalani terapi fisik, atletik, dan vokal selama lima hari dalam seminggu untuk memulihkan kekuatannya.
"Saya memilih untuk bekerja dengan seluruh tubuh dan jiwa saya, dari kepala hingga ujung kaki, bersama tim medis," tegasnya kepada majalah Vogue.
Paris dipilih sebagai lokasi comeback karena ikatan emosional Dion yang kuat dengan kota tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, Menara Eiffel sempat menyala dengan pesan "Paris, je suis prête" (Paris, saya siap) yang diiringi deretan lagu hits sang diva.
Untuk menjaga kondisi fisiknya, jadwal konser di arena berkapasitas 40.000 penonton tersebut akan diberi jeda beberapa hari di setiap pertunjukannya guna menghindari kelelahan yang berlebihan.
Mengingat Dion terakhir kali menggelar konser solo pada Maret 2020 di New Jersey, permintaan tiket untuk residensi Paris ini diperkirakan akan membeludak. Bagi para penggemar, kembalinya Dion bukan sekadar konser, melainkan perayaan atas ketangguhan sang legenda melawan keterbatasan fisik. (bbc/Z-1)
