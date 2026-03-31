STARGLOW Rilis USOTSUKI, Refleksi Penyesalan dalam Balutan Pop Musim Semi

STARGLOW(MI/HO)

GRUP idola STARGLOW resmi merilis single kedua mereka bertajuk USOTSUKI. Mengusung genre bittersweet pop, lagu ini menyajikan kontras yang unik antara aransemen musik yang ceria dengan lirik penuh penyesalan tentang cinta yang telah usai.

Kontras Musik dan Lirik

Ditulis oleh SKY-HI dan diproduseri bersama ZEN, USOTSUKI menonjolkan soundscape yang segar dan upbeat.

Namun, di balik ketukannya yang bersemangat, liriknya justru memotret rasa kehilangan di era modern, menggambarkan jarak yang tercipta melalui layar gawai dan notifikasi, serta keinginan untuk memutar kembali waktu melalui repetisi baris Take it back.

Baca juga : EL CAPITXN Resmi Debut Solo, Gandeng Taehyun TXT dan Jeremy Zucker dalam Single Breaking Through

Konsep Butterfly Effect dalam Video Musik

Video musik (MV) USOTSUKI membawa narasi yang lebih dalam dengan mengangkat konsep butterfly effect. Fokus visual diarahkan pada ADAM, satu-satunya anggota yang bergabung melalui audisi terbuka.

Melanjutkan ending dari single sebelumnya, Green Light, MV ini memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan kecil ADAM membawanya pada pertemuan dengan anggota lainnya.

Baca juga : Sentuhan Nostalgia Y2K, Hongjoin Rilis Single Ms. I Thrift Everything

Dengan visual dark-pop yang artistik, video ini memuncak pada penampilan kelima anggota di bawah langit berbintang, melambangkan tekad mereka untuk bersinar sebagai satu kesatuan.

Mengenai perilisan ini, ADAM mengungkapkan, "Kami akhirnya merilis single kedua kami USOTSUKI. Meskipun treknya menyegarkan, ini adalah lagu cinta pop dengan lirik yang menangkap emosi pahit-manis dari patah hati. Ini adalah lagu yang sangat cocok dengan suasana musim semi, dan aku harap orang-orang akan mendengarkannya sekarang. Bagi kami, ini juga merupakan lagu yang sangat penting yang aku yakini akan menjadi ikonik bagi STARGLOW ke depannya. Membayangkan saat kita semua bisa menyanyikannya bersama secara langsung membuatku sangat bersemangat. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Aku akan sangat senang jika kalian sering mendengarkannya."

Rangkaian Kampanye dan Jadwal Padat

Menyambut perilisan ini, STARGLOW telah menyiapkan serangkaian agenda besar untuk menyapa para penggemar:

Aktivitas Promosi: Penampilan di ULTRA TEENS FES 2026 (31 Maret), pengambilalihan siaran Nippon Broadcasting (1 April), serta debut di TV Asahi’s Music Station DREAM LIVE Spring Special.

Interaksi Penggemar: Kampanye berhadiah talk show, sesi greeting di Tokyo dan Osaka, hingga pemberian merchandise bertanda tangan. Pembelian CD juga memberikan kesempatan akses ke sesi latihan (*rehearsal*) dan acara khusus lainnya.

Tur Nasional: STARGLOW akan memulai tur pertemuan penggemar perdana mereka, STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-, mulai 10 April yang mencakup 17 kota di Jepang.

Melalui USOTSUKI, STARGLOW tidak hanya merilis lagu baru, tetapi juga membuktikan betapa sebuah momen kecil dapat menciptakan efek riak yang mengubah arah perjalanan karier mereka di industri musik global. (Z-1)