Namira Anjali Rilis Single Di Ujung Waktu, Sebuah Refleksi Kedewasaan dalam Merelakan

Namira Anjali(MI/HO)

PENYANYI solo pendatang baru, Namira Anjali, kembali menyapa pendengar melalui karya terbarunya bertajuk Di Ujung Waktu. Dikenal dengan pendekatan musik yang intim, Namira kali ini mengajak pendengar menyelami ruang perenungan tentang salah satu fase hidup paling sunyi: mencintai di waktu yang tidak tepat.

Keikhlasan di Balik Rahasia

Lagu ciptaan Uap Widya ini lahir dari sebuah kejujuran emosional. Di Ujung Waktu berkisah tentang pertemuan dengan cinta yang terasa utuh dan dewasa, namun hadir pada situasi yang mustahil untuk dipersatukan.

Alih-alih memaksakan kehendak, lagu ini menyoroti pilihan untuk menyimpan perasaan tersebut dengan elegan dan penuh hormat.

"Beberapa cinta tidak harus diperjuangkan. Beberapa cukup dirasakan, lalu disimpan sebagai rahasia paling indah dalam hidup."

Aransemen yang Menyentuh

Secara musikal, lagu ini dibalut dengan aransemen yang hangat dan emosional. Namira berhasil menggambarkan pergulatan batin antara keinginan dan realita tanpa harus terjebak dalam drama yang berlebihan. Musiknya mengalir tenang, mencerminkan sebuah luka yang telah diterima dengan ikhlas.

Di Ujung Waktu menjadi simbol sebuah keberanian jenis baru, bukan keberanian untuk memiliki, melainkan keberanian untuk melepaskan tanpa pernah mengungkapkan.

Melalui lagu ini, Namira Anjali memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai penyanyi, melainkan teman bercerita bagi mereka yang memilih kedewasaan di atas ego hati.

Di Ujung Waktu kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. (Z-1)