CLOUD DREAM Project by G&LDH(MI/HO)

DUNIA hiburan Asia bersiap menyambut kolaborasi lintas negara yang ambisius. Apa yang terjadi ketika talenta-talenta terbaik dari dua kutub industri musik yang berbeda bersatu demi satu mimpi besar? Jawabannya hadir melalui "CLOUD DREAM project by G&LDH", sebuah inisiatif yang melampaui batas bahasa, budaya, dan prinsip demi mengejar ambisi panggung global.

Proyek ini merupakan buah kerja sama dari G&LDH, sebuah perusahaan joint venture strategis antara raksasa musik Tailan, GMM Music, dan manajemen talenta ternama asal Jepang, LDH JAPAN. Kolaborasi ini menyatukan kekuatan produksi dan manajemen dari kedua negara untuk menciptakan standar baru dalam industri hiburan internasional.

Menyatukan Talenta Tailan dan Jepang

Proyek spesial ini melibatkan tujuh artis berbakat yang telah memiliki reputasi kuat di negaranya masing-masing. Mereka terdiri dari tiga perwakilan Tailan yang tergabung dalam FLIO, serta empat perwakilan Jepang dari grup WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE.

Asal Negara Grup Asal Nama Anggota Tailan FLIO LOUIS, FORD, FLUKE Jepang WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE RYOJI, SUZUKI, GHEE, HIROTO

Perjalanan Menembus Batas di Jepang

"CLOUD DREAM project by G&LDH" bukan sekadar kolaborasi musik biasa. Ketujuh artis ini menjalani pelatihan intensif dengan standar internasional langsung di Jepang. Di sana, mereka diuji untuk mendobrak batas kemampuan diri di tengah tekanan tinggi dan perbedaan nilai budaya.

Perjalanan ini merekam transformasi emosional para artis; mulai dari rasa ketidakpastian, keraguan, hingga kebimbangan yang perlahan berubah menjadi pertumbuhan karakter yang kuat. Celah perbedaan yang awalnya menjadi tantangan, pada akhirnya justru menjadi ikatan bermakna yang menyatukan mereka sebagai satu kesatuan tim yang solid.

Informasi Dokumenter: Judul: CLOUD DREAM project by G&LDH

CLOUD DREAM project by G&LDH Format: Serial Dokumenter (8 Episode)

Serial Dokumenter (8 Episode) Sutradara: Piyakan Bootprasert

Piyakan Bootprasert Jadwal Tayang: Pertengahan Mei 2026

Pertengahan Mei 2026 Platform: Kanal YouTube GMMTV Official

Dokumenter Autentik

Seluruh proses perjuangan ketujuh artis ini dirangkum dalam sebuah dokumenter autentik sebanyak 8 episode. Di bawah arahan sutradara film dan iklan ternama, Piyakan Bootprasert, penonton akan diajak melihat sisi manusiawi dari para idola saat mereka berjuang meraih mimpi masa kecil mereka di panggung dunia.

Episode perdana dijadwalkan akan tayang pada pertengahan Mei 2026 melalui kanal YouTube resmi GMMTV Official. Penggemar dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memberikan dukungan kepada para artis melalui akun media sosial resmi G&LDH di berbagai platform digital. (Z-1)