Alasan Avenged Sevenfold Pilih JIS untuk Konser Oktober 2026

Avenged Sevenfold(Instagram @avengedsevenfold)

PEMILIHAN Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi konser grup band heavy metal legendaris, Avenged Sevenfold, pada 10 Oktober 2026 mendatang, bukanlah tanpa pertimbangan matang. Stadion ini dinilai tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga menjadi simbol ambisi Jakarta sebagai kota global yang mampu menyajikan pengalaman konser berstandar internasional.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, mengungkapkan bahwa JIS merupakan salah satu venue stadion paling layak di Indonesia saat ini. Bahkan, ia menyebut fasilitas yang dimiliki JIS mampu bersaing di tingkat Asia.

"Kenapa pilihnya JIS, kita sudah tahu venue untuk kelas stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan untuk sekarang bisa leading di Asia, salah satunya di JIS ini," ujar Ravel dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Basis Penggemar Terbesar di Dunia

Selain faktor kemegahan stadion, alasan utama kembalinya band asal Amerika Serikat ini ke tanah air adalah loyalitas penggemar. Ravel menegaskan bahwa Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan basis penggemar (fanbase) terbesar bagi Avenged Sevenfold di dunia.

Hal inilah yang membuat promotor memutuskan untuk menggelar konser tunggal berskala stadion (stadium show) ketimbang memboyong mereka ke panggung festival seperti Hammersonic. Langkah ini juga diambil untuk memberikan atmosfer yang berbeda bagi para penggemar yang sebelumnya menyaksikan penampilan mereka di Stadion Madya GBK pada 2024 lalu.

Detail Acara Informasi Nama Artis Avenged Sevenfold (A7X) Tanggal Konser 10 Oktober 2026 Lokasi Jakarta International Stadium (JIS) Promotor Ravel Entertainment Agenda Mendatang My Chemical Romance (22 November 2026)

Kesiapan Menuju Jakarta Global City

Pihak pengelola JIS menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut gelaran akbar ini. Head Strategic Business Unit JIS, Shinta Syamsul Arief, menjelaskan bahwa stadion terus dipersiapkan untuk berbagai kegiatan internasional, baik olahraga maupun hiburan, sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global dan menyambut hari jadi Jakarta yang ke-500.

Senada dengan Shinta, Direktur Bisnis Jakpro Adi Adyana menilai kehadiran konser kelas dunia seperti Avenged Sevenfold akan memperkuat posisi JIS di kancah global. Dengan kapasitas yang besar dan pengalaman mengelola berbagai event dunia, JIS diklaim telah setara dengan stadion-stadion internasional ternama lainnya.

"JIS terus berbenah dan berusaha meyakinkan siapapun di Asia Tenggara maupun dunia bahwa Jakarta adalah bagian dari mereka," pungkas Adi.

Setelah aksi panggung Avenged Sevenfold pada Oktober, Ravel Entertainment juga telah mengonfirmasi akan memboyong My Chemical Romance ke lokasi yang sama pada 22 November 2026, menjadikan JIS sebagai pusat hiburan musik internasional di penghujung tahun tersebut. (Ant/Z-1)