Alasan Avenged Sevenfold Pilih JIS untuk Konser Oktober 2026

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PEMILIHAN Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi konser grup band heavy metal legendaris, Avenged Sevenfold, pada 10 Oktober 2026 mendatang, bukanlah tanpa pertimbangan matang. Stadion ini dinilai tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga menjadi simbol ambisi Jakarta sebagai kota global yang mampu menyajikan pengalaman konser berstandar internasional.
CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, mengungkapkan bahwa JIS merupakan salah satu venue stadion paling layak di Indonesia saat ini. Bahkan, ia menyebut fasilitas yang dimiliki JIS mampu bersaing di tingkat Asia.
"Kenapa pilihnya JIS, kita sudah tahu venue untuk kelas stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan untuk sekarang bisa leading di Asia, salah satunya di JIS ini," ujar Ravel dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Selain faktor kemegahan stadion, alasan utama kembalinya band asal Amerika Serikat ini ke tanah air adalah loyalitas penggemar. Ravel menegaskan bahwa Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan basis penggemar (fanbase) terbesar bagi Avenged Sevenfold di dunia.
Hal inilah yang membuat promotor memutuskan untuk menggelar konser tunggal berskala stadion (stadium show) ketimbang memboyong mereka ke panggung festival seperti Hammersonic. Langkah ini juga diambil untuk memberikan atmosfer yang berbeda bagi para penggemar yang sebelumnya menyaksikan penampilan mereka di Stadion Madya GBK pada 2024 lalu.
|Detail Acara
|Informasi
|Nama Artis
|Avenged Sevenfold (A7X)
|Tanggal Konser
|10 Oktober 2026
|Lokasi
|Jakarta International Stadium (JIS)
|Promotor
|Ravel Entertainment
|Agenda Mendatang
|My Chemical Romance (22 November 2026)
Pihak pengelola JIS menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut gelaran akbar ini. Head Strategic Business Unit JIS, Shinta Syamsul Arief, menjelaskan bahwa stadion terus dipersiapkan untuk berbagai kegiatan internasional, baik olahraga maupun hiburan, sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global dan menyambut hari jadi Jakarta yang ke-500.
Senada dengan Shinta, Direktur Bisnis Jakpro Adi Adyana menilai kehadiran konser kelas dunia seperti Avenged Sevenfold akan memperkuat posisi JIS di kancah global. Dengan kapasitas yang besar dan pengalaman mengelola berbagai event dunia, JIS diklaim telah setara dengan stadion-stadion internasional ternama lainnya.
"JIS terus berbenah dan berusaha meyakinkan siapapun di Asia Tenggara maupun dunia bahwa Jakarta adalah bagian dari mereka," pungkas Adi.
Setelah aksi panggung Avenged Sevenfold pada Oktober, Ravel Entertainment juga telah mengonfirmasi akan memboyong My Chemical Romance ke lokasi yang sama pada 22 November 2026, menjadikan JIS sebagai pusat hiburan musik internasional di penghujung tahun tersebut. (Ant/Z-1)
Shakira Jasmine merilis MV Akankah Aku Sampai Kesana?, sebuah lagu reflektif tentang mimpi. Simak pesan emosional dan jadwal Asia Tour 2026 di sini.
Unit sadcore/folk Jakarta, Mantra Angin, merilis single perdana Sampai Gelap Mengepung. Sebuah respons atas kegelisahan distopia dengan aransemen minimalis.
Solois muda J.hana merilis lagu terbaru berjudul Rumah Yang Sama. Sebuah karya melankolis tentang kenangan, harapan masa depan, dan proses merelakan.
Jubilee merilis single Lebih Dari Satu yang diproduseri IKIW. Lagu ini menjadi karya reflektif tentang penerimaan tanpa drama dalam hubungan tanpa status.
Bocoran soundtrack XO Kitty Season 3 ungkap kolaborasi epik V BTS, aespa, hingga ENHYPEN. Simak strategi cerdas Netflix kuasai pasar global lewat musik K-Pop dan Pop.
Unit thrash metal Malang, Inheritors, merilis single Cheating Death. Menampilkan formasi baru dengan riff agresif ala Kreator dan Sepultura era awal.
Promotor Color Asia Live umumkan penyesuaian jadwal konser F-FOREVER di Jakarta menjadi 29-30 Mei 2026. Simak harga tiket dan cara belinya di sini.
Avenged Sevenfold (A7X) resmi kembali ke Jakarta pada 10 Oktober 2026 di JIS. Simak harga tiket mulai Rp665 ribu dan jadwal presale di sini.
Pengumuman ini menandai babak baru bagi Celine Dion setelah empat tahun berjuang melawan Stiff Person Syndrome kondisi neurologis langka yang sempat melumpuhkan dirinya.
Melalui tur bertajuk Turn The Page in Asia, Sirup dijadwalkan menyambangi Seoul, Taipei, dan Bangkok pada musim panas ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved