Avenged Sevenfold akan Konser di JIS, Simak Jadwal, Cara Pembelian Tiket, dan Harganya

Konser Avenged Sevenfold.(Instagram @avengedsevenfold)

KABAR gembira bagi para Deathbat di Tanah Air. Grup band heavy metal legendaris asal California, Avenged Sevenfold (A7X), dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta dalam tajuk konser "Avenged Sevenfold Live in Indonesia". Pertunjukan spektakuler ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh pihak promotor, Ravel Entertainment, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa. Pendiri Ravel Entertainment, Ravel Junardy, mengungkapkan bahwa kembalinya Matt Shadows dan kawan-kawan merupakan jawaban atas kerinduan mendalam antara band dan penggemarnya di Indonesia.

Jadwal Penjualan Tiket

Bagi penggemar yang ingin mengamankan tempat, promotor telah membagi sesi penjualan tiket menjadi dua tahap. Seluruh transaksi dilakukan secara daring melalui laman resmi https://a7xindonesia.com mulai pukul 13:00 WIB.

Deathbat Pre-Sale: 6 April 2026

6 April 2026 General Sale: 8 April 2026

Mengenai kapasitas penonton, Ravel menjelaskan bahwa meskipun JIS mampu menampung hingga 80.000 orang, pihaknya membatasi kuota demi kenyamanan. "Kapasitas JIS 40.000 tapi kami masih melihat berapa (tiket yang akan dijual), kemungkinan up to 40.000. Kami tidak ingin kapasitas penuh karena ingin semua penonton mendapat spot menonton yang baik," ujar Ravel.

Daftar Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Tiket dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari tribun hingga festival. Berikut adalah rincian harga tiket (belum termasuk pajak):

Kategori Tiket Harga (Mata Uang Rupiah) CAT 3 (Right / Left) Rp665.000,- CAT 3 Center Rp785.000,- CAT 2 (Right / Left) Rp1.100.000,- CAT 2 Center Rp1.550.000,- CAT 1 (Right / Left) Rp1.850.000,- CAT 1 Center Rp2.175.000,- FESTIVAL B Rp1.855.000,- FESTIVAL A Rp2.550.000,-

Janji Penampilan Spesial

Grup yang digawangi oleh Matt Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman ini disebut sangat antusias untuk kembali ke Indonesia. Menurut Ravel, para personel A7X merasa Indonesia memiliki tempat spesial di hati mereka.

"Mereka bilang sama saya antusias banget, mereka punya sesuatu yang baru, mereka kangen banget sama fansnya di Indonesia. Mereka berjanji bakal menampilkan sesuatu yang spesial," tambah Ravel.

Sebelum pengumuman resmi ini, rumor kedatangan mereka memang sudah memanas di media sosial. Sang vokalis, Matt Shadows, sempat memberikan kode melalui kanal komunitas "Indonesian Chat" di platform Discord, yang memicu spekulasi besar di kalangan penggemar.

Sebagai catatan, Avenged Sevenfold terakhir kali menyambangi Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Konser mendatang di JIS tahun 2026 akan menjadi babak baru bagi perjalanan band asal Huntington Beach ini dalam menjaga ikatan emosional dengan salah satu basis penggemar terbesar mereka di dunia. (Ant/Z-1)