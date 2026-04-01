Avenged Sevenfold akan Konser di JIS pada 10 Oktober 2026

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KABAR gembira bagi para Deathbat di Tanah Air. Grup band heavy metal asal California, Amerika Serikat, Avenged Sevenfold (A7X), dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta dalam tajuk konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.
Kepastian ini mengakhiri spekulasi dan rumor yang sempat memanas di media sosial. Sebelumnya, sang vokalis, Matt Shadows, sempat memberikan kode keras melalui platform Discord di kanal komunitas "Indonesian Chat". Interaksi langsung Matt dengan penggemar tersebut memicu antusiasme tinggi sebelum akhirnya promotor resmi mengumumkan jadwal kedatangan mereka.
Pendiri Ravel Entertainment, Ravel Junardy, mengungkapkan bahwa proses membawa kembali Matt Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman ke Indonesia tergolong cukup mudah. Hal ini karena para personel A7X sendiri yang memiliki keinginan kuat untuk menyapa penggemar setia mereka di Indonesia.
“Justru mereka yang sangat ingin ke sini, dan mereka berjanji akan membawakan hal yang sangat spesial,” ujar Ravel dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa.
Meskipun JIS memiliki kapasitas yang sangat besar, pihak promotor membatasi target penjualan tiket hingga 40.000 lembar. Langkah ini diambil untuk memastikan kenyamanan penonton agar mendapatkan sudut pandang (spot) menonton yang ideal.
Tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta akan dibagi menjadi beberapa kategori. Penjualan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni khusus untuk penggemar melalui "Deathbat Pre-Sale" dan penjualan umum atau "General Sale".
Berikut adalah rincian harga tiket dan jadwal penjualannya dalam Mata Uang Rupiah:
|Kategori Tiket
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|Festival A
|Rp2.550.000
|CAT 3 (Mulai dari)
|Rp665.000
Kedatangan Avenged Sevenfold pada Oktober 2026 mendatang akan menjadi pelepas rindu setelah kunjungan terakhir mereka pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Konser tahun 2024 tersebut merupakan bagian dari tur Asia sekaligus menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah absen selama hampir sembilan tahun sejak 2015.
Dengan skala stadion yang lebih besar di JIS, konser tahun 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pertunjukan musik rock/metal terbesar di Indonesia pada tahun tersebut. (Ant/Z-1)
