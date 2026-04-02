Orkes Bada Isya Rilis Single Cakrawala: Refleksi Ekologis dalam Balada Kontemplatif

Orkes Bada Isya(MI/HO)

GRUP balada kontemplatif asal Lampung, Orkes Bada Isya, kembali menyapa pendengar dengan karya terbaru yang mendalam. Tepat pada 6 Maret 2026, kolektif musik ini resmi merilis single berjudul Cakrawala di berbagai platform streaming digital (DSP).

Lagu yang ditulis dan dikomposisikan oleh Robby Aslam Amrouzi ini bukan sekadar gubahan nada biasa. Cakrawala lahir dari sebuah kegelisahan eksistensial mengenai cara manusia berinteraksi dengan alam semesta. Dalam perspektif Orkes Bada Isya, manusia modern cenderung terlalu sibuk menguasai dan mengeksploitasi alam, namun sering kali lupa untuk benar-benar mendengarkannya.

Alam sebagai Subjek yang Hidup

Berbeda dengan narasi lagu bertema lingkungan pada umumnya, “Cakrawala” tidak menempatkan alam sebagai latar belakang atau objek semata. Di sini, alam diposisikan sebagai subjek yang hidup dan memiliki suara sendiri. Hal ini tercermin kuat dalam penggalan liriknya yang puitis:

“Hening di cakrawala

Membawa rahasia

Mengendap lama dan tak bernama”

Melalui aransemen yang hangat dan intim, lagu ini mengajak pendengar untuk meninjau kembali relasi mereka dengan elemen-elemen dasar kehidupan seperti angin, sungai, laut, dan hutan. Pesan utamanya bukan sekadar tentang kampanye menyelamatkan bumi, melainkan upaya menyelamatkan sisi kemanusiaan—yakni kemampuan manusia untuk kembali merasa, mendengar, dan menghormati keberadaan di luar dirinya.

Rekam Jejak dan Kedewasaan Musikal

Orkes Bada Isya, yang berakar dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Seni Universitas Lampung, telah bertransformasi menjadi kolektif balada kontemporer yang diperhitungkan. Mereka dikenal konsisten dalam merawat kedalaman lirik serta melakukan eksplorasi lintas disiplin seni.

Sebelum merilis Cakrawala, grup ini telah membangun fondasi yang kuat melalui album Menuju Rumahmu—sebuah proyek alih wahana puisi penyair nasional asal Lampung—serta deretan single yang dirilis secara berkala dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun Rilis Judul Karya Format - Menuju Rumahmu Album 2022 Ingatan Single 2024 Suaka Luka Single 2025 Arah Pulang Single 2025 Angin Malam Single 2026 Cakrawala Single Terbaru

Strategi Organik Menuju Album Kedua

Peluncuran Cakrawala didahului dengan kampanye organik melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sejak dua minggu sebelum rilis resmi. Fokus utama dari kampanye ini adalah membangun kesadaran (awareness) dan koneksi emosional dengan pendengar, alih-alih sekadar mengejar tren sesaat.

Langkah ini menegaskan komitmen Orkes Bada Isya untuk menumbuhkan komunitas pendengar yang solid dan reflektif. Kehadiran single ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi perjalanan mereka menuju pengerjaan album kedua yang sangat dinantikan oleh para penikmat musik balada di tanah air. (Z-1)