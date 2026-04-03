The SIGIT Rilis Bread & Circus: Era Baru dengan Formasi Anyar dan Sentuhan Psychedelic

The Sigit(MI/HO)

SETELAH enam tahun absen dari dapur rekaman, unit rock legendaris asal Bandung, The SIGIT, akhirnya resmi kembali ke arena musik tanah air. Kembalinya mereka ditandai dengan peluncuran single terbaru berjudul Bread & Circus pada 3 April 2026, yang sekaligus menjadi gerbang pembuka menuju era baru sang kuintet.

Era baru ini membawa perubahan signifikan bagi The SIGIT, yang setidaknya ditandai oleh tiga pilar utama: formasi personel yang segar, eksplorasi musikal yang lebih luas, serta komitmen untuk merilis rangkaian materi baru secara berkelanjutan.

Formasi Baru dan Dinamika Segar

Perubahan paling mencolok terlihat pada lini personel. Kini, pendiri band Rektivianto Yoewono (vokal, gitar) dan Farri Icksan Wibisana (gitar) didampingi tiga anggota resmi baru: Absar Lebeh pada gitar, Aghan Sudrajat pada bas, dan Raveliza pada drum.

“Dengan bertambahnya tiga orang baru, ada etos dan dinamika komunikasi yang berbeda. Proses adaptasi tersebut kami jalankan perlahan sambil terus bermusik,” ujar Rekti.

Ia menambahkan bahwa kehadiran para personel baru ini memberikan perspektif dan perbendaharaan musikal yang membuka cakrawala baru dalam proses aransemen lagu.

Eksplorasi Bread & Circus

Secara musikal, Bread & Circus tetap setia pada akar guitar-driven rock yang menjadi ciri khas mereka. Namun, kali ini The SIGIT menyuntikkan elemen synthesizer dan instrumen elektronik yang lebih kental, menciptakan nuansa psychedelic rock yang lebih modern.

Dari sisi lirik, lagu ini membawa narasi kritis mengenai masalah struktural, seperti isu perampasan ruang dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pengelolaan sumber daya alam. Lagu ini menjadi pengingat keras bahwa kerusakan alam adalah konsekuensi akhir yang harus ditanggung bersama.

Detail Produksi Keterangan Judul Single Bread & Circus Tanggal Rilis Digital 3 April 2026 Premiere Video Musik 3 April 2026, 20:00 WIB (YouTube) Produser & Mixing Budianto Setyadi Vokal Latar Tanya Ditaputri (Rattles) Visual & Artwork Gunkbudi & Refantho Ramadhan

Menuju Rangkaian Materi Baru

Bread & Circus bukanlah satu-satunya amunisi yang disiapkan. Single ini merupakan pembuka dari rentetan materi baru yang tengah digarap oleh The SIGIT. Mengingat terakhir kali mereka merilis karya adalah single Another Day pada 2020, momentum ini sangat dinantikan oleh para penggemar setianya.

“Saya rasa lagu-lagu baru lain yang sudah kami buat bersama juga memiliki daya tarik yang tidak kalah menarik dengan ‘Bread & Circus’. Ada pembaruan yang menyegarkan,” tutup Rekti optimis. (Z-1)