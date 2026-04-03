MELONii Eks Secret Number Incar Kolaborasi dengan Tiara Andini

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
INDUSTRI musik Tanah Air berpotensi kedatangan kolaborasi lintas negara yang menarik. Penyanyi asal Korea Selatan, MELONii, secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan solois populer Indonesia, Tiara Andini.
Keinginan tersebut disampaikan penyanyi bernama asli Park Min-ji ini dalam acara konferensi pers dan temu penggemar yang digelar di Jakarta pada Selasa (31/3). MELONii mengaku sudah cukup lama mengenal sosok Tiara Andini, terutama melalui karya hitnya yang berjudul Janji Setia.
Hubungan profesional antara keduanya sebenarnya bukan hal baru. Sekitar dua tahun lalu, Tiara Andini pernah menjadi penampil pembuka (opening act) dalam konser grup Secret Number di Jakarta. Saat itu MELONii masih menjadi bagian dari grup tersebut.
Kehadiran MELONii di Jakarta kali ini juga dalam rangka mempromosikan single perdana solonya yang bertajuk Risky Risky. Menariknya, lagu ini dirilis tepat pada 31 Maret, yang juga merupakan hari ulang tahun sang penyanyi.
Berbeda dengan citra K-Pop pada umumnya, Risky Risky mengusung melodi khas Jepang dengan sentuhan musik tahun 2000-an. Hal ini tidak lepas dari kecintaan MELONii terhadap musik J-Pop era Showa dan Heisei sejak kecil. Ia bahkan sering menyanyikan lagu Watarasebashi karya Chisato Moritaka saat berkaraoke.
Nama panggung MELONii sendiri memiliki makna filosofis, yakni gabungan dari kata Melodi dan Harmoni. Nama ini ia pilih saat memutuskan meniti karier solo di bawah naungan label rekaman Universal Music Japan.
Berikut adalah ringkasan informasi mengenai profil dan karya terbaru MELONii:
|Kategori
|Informasi
|Nama Asli
|Park Min-ji
|Riwayat Karier
|Anggota Secret Number (2021 – April 2025), Peserta Produce 101 & Produce 48
|Single Perdana
|Risky Risky (Rilis 31 Maret)
|Genre & Konsep
|J-Pop 2000-an, Nuansa Nostalgia
|Label Rekaman
|Universal Music Japan
Dalam video musiknya, MELONii menonjolkan elemen fesyen dan properti ikonik era 2000-an, seperti setelan beludru (velour) dan penggunaan pemutar kaset. Secara lirik, Risky Risky menggambarkan dinamika emosi seseorang yang terjebak dalam hubungan rumit.
Namun, pesan utama yang ingin disampaikan MELONii melalui lagu ini adalah pentingnya keberanian untuk mengambil keputusan demi menghargai diri sendiri (self-love). Selain musik, MELONii juga menyatakan keterbukaannya untuk berkolaborasi dengan berbagai jenama (brand) bisnis lokal di Indonesia di masa depan. (Z-1)
