Yamaha Luncurkan Lini Mixer Digital MGX dan URX, Targetkan Ekosistem Kreator Konten Indonesia

Peluncuran dua lini produk terbaru Yamaha di Indonesia, yakni digital mixing console seri MGX dan audio interface seri URX.(MI/HO)

PERKEMBANGAN pesat industri kreatif digital memicu kebutuhan akan perangkat audio yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga praktis untuk operasional harian. Menjawab tren tersebut, Yamaha Corporation resmi meluncurkan dua lini produk terbaru di Indonesia, yakni digital mixing console seri MGX dan audio interface seri URX. Peluncuran perdana ini dilakukan dalam sebuah acara di Jakarta pada Senin (16/2).

PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) memproyeksikan kehadiran perangkat ini sebagai solusi bagi musisi, podcaster, hingga pelaku industri konten yang membutuhkan standar audio profesional dalam format yang ringkas.

Ryan Indra Kusumah, Asst. GM Audio Product Sales & Marketing PT Yamaha Musik Indonesia Distributor, menegaskan bahwa perangkat baru ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi berbagai segmen pengguna.

“Seri MGX dan URX dirancang untuk memberikan solusi audio yang praktis namun tetap berkualitas tinggi, baik untuk produksi konten, live streaming, maupun kebutuhan profesional lainnya. Kami melihat kebutuhan pasar Indonesia terhadap perangkat audio digital yang terintegrasi terus meningkat,” ujar Ryan.

Evolusi Digital Seri MGX

Seri MGX merupakan transformasi digital dari mixer seri MG yang selama ini menjadi standar industri.

Berbeda dari pendahulunya, seri ini menghadirkan digitalisasi penuh pada proses kontrol dan mixing. Unggul dengan dukungan audio 32-bit/96 kHz, MGX menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai skenario produksi, mulai dari rapat hingga konser skala kecil.

Salah satu fitur paling menonjol adalah varian bertanda "V”, seperti MGX16V dan MGX12V. Varian ini dilengkapi fungsi HDMI-USB video/audio interface yang memungkinkan integrasi video secara langsung, sangat ideal bagi pelaku live streaming atau produksi audiovisual.

Meskipun sarat teknologi digital, Yamaha memastikan perangkat ini tetap mudah dioperasikan oleh pengguna non-teknis tanpa menghilangkan karakter suara khas Yamaha.

Performa Profesional Seri URX

Bagi pengguna yang membutuhkan spesifikasi lebih tinggi, Yamaha menghadirkan seri URX. Sebagai USB audio interface kelas profesional, seri ini mendukung resolusi audio hingga 32-bit/192 kHz dengan dynamic range mencapai 125 dB pada output utama.

Spesifikasi ini menjadikannya perangkat yang tangguh untuk rekaman musik profesional maupun siaran langsung berkualitas tinggi.

Menariknya, seri URX juga mengadopsi fungsi mixing dan pemrosesan sinyal yang setara dengan seri MGX. Model URX44V bahkan turut dibekali fitur integrasi video HDMI-USB untuk mendukung kebutuhan konten modern.

Integrasi Ekosistem Global

Dalam pengembangannya, Yamaha memperkuat ekosistem ini melalui kolaborasi dengan mitra teknologi global seperti Steinberg, Elgato (Stream Deck), hingga aplikasi OBS Studio. Integrasi ini memungkinkan kreator mengelola audio dan video secara terpadu dalam satu sistem kerja.

Takatsuna Maeda, Senior General Manager Yamaha Creator & Consumer Audio Division, menyatakan komitmennya untuk mendukung kreativitas global.

“Dengan memberdayakan para kreator di seluruh dunia yang bergerak dalam berbagai bidang pembuatan konten, kami ingin mendukung kreativitas mereka dan berkontribusi pada kesuksesan mereka,” ungkapnya.

Selain di Indonesia, inovasi terbaru ini juga diperkenalkan secara global melalui ajang The NAMM Show 2026 di Anaheim, Amerika Serikat. Dengan kombinasi kualitas audio profesional dan kemudahan penggunaan, Yamaha memantapkan posisinya di pasar kreator digital yang terus berkembang pesat. (Z-1)