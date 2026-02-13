Rayakan 60 Tahun Inovasi, Yamaha Luncurkan Rangkaian Gitar Edisi Spesial dan Teknologi Mutakhir

Yamaha Guitars 60th Anniversary(MI/HO)

MENANDAI perjalanan enam dekade di industri alat musik dunia, Yamaha resmi merayakan Yamaha Guitars 60th Anniversary melalui rangkaian peluncuran produk eksklusif, kolaborasi spesial, dan kampanye kreatif.

Perayaan ini merefleksikan dedikasi Yamaha terhadap aspek craftsmanship, inovasi teknologi, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan musisi dari generasi ke generasi.

Sejak merilis gitar akustik, elektrik, dan ampli pertamanya pada 1966, Yamaha secara konsisten menjadi bagian dari perjalanan musik global.

Kini, dalam acara perayaan yang digelar di Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (12/2), Yamaha menegaskan posisinya sebagai pionir dengan memperkenalkan lini produk terbaru.

"Kami kini sangat excited memperkenalkan program dan produk terbaru ini," ujar President Director of Yamaha Musik Indonesia Distributor Hisayoshi Matsui.

Menyatukan Tradisi dan Teknologi Modern

Sebagai kado ulang tahun ke-60, Yamaha merilis dua model edisi terbatas: FG9 60th Anniversary dan Revstar RSP20B 60th Anniversary.

Gitar akustik FG9 memadukan keahlian woodworking Jepang dengan material premium berupa Guatemalan Rosewood dan Adirondack Spruce.

Sementara itu, Revstar RSP20B menonjolkan kemewahan hardware pilihan seperti Locking Tuner Gotoh dan Goldo Tremolo dengan logo khusus.

Yamaha juga memperkenalkan evolusi dari seri Pacifica melalui model PACP12 dan PACS+12, serta varian terbaru Pacifica SC yang memiliki desain single-cut.

Seri ini dilengkapi fitur premium seperti fret stainless dan pickup Reflectone hasil kolaborasi dengan Rupert Neve.

"Ini merupakan perjalanan fantastik dari perjalanan gitar Yamaha. Semua gitar yang dibuat Yamaha bagaimana bisa maksimal untuk pengguna," ungkap Product Marketing Yamaha Bhagas Raditya.

Solusi Digital dan Kolaborasi Ikonik

Tidak hanya instrumen fisik, Yamaha melalui Line 6 memperkenalkan Helix Stadium, solusi multiefek profesional dengan fitur layar sentuh, Bluetooth, dan WiFi. Gitaris Dewa 19, Andra Ramadhan, yang turut hadir memberikan testimoninya.

"Saya sudah lama pakai Helix, beli sendiri, lalu dikontrak Yamaha. Sudah terbiasa sama sistem Helix, paling user friendly itu Helix, gampang dan enggak ribet, ini lebih gila lagi dan jelas," komentar Andra.

Kejutan lain datang bagi para penggemar kultur pop melalui kolaborasi dengan serial manga dan anime populer, Bocchi The Rock!.

Yamaha merilis model Pacifica PAC 611V BTR LTD dalam jumlah terbatas, merepresentasikan gitar yang digunakan oleh karakter Hitori Gotoh.

Komitmen Layanan Premium

Guna memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen, Yamaha Musik Indonesia Distributor resmi mengumumkan Yamaha Guitar Premium Store (YGPS). Ini merupakan jaringan dealer resmi khusus yang didedikasikan untuk mendisplay model-model premium seperti koleksi edisi 60 tahun tersebut.

Perayaan ini pun dimeriahkan oleh penampilan para musisi ternama seperti Andra Ramadhan Project, Eno NTRL, hingga Vega Antares, yang menjadi bukti nyata kedekatan Yamaha dengan para pelaku industri musik tanah air. (Z-1)