Luna Maya Ungkap Momen Nyaris Tenggelam Saat Syuting Film Suzzanna: Kalau Baju Gue Nyangkut, Gue Kelar

AKTRIS Luna Maya mengungkapkan momen menegangkan yang dialaminya saat syuting film prekuel Suzanna: Santet Dosa di atas Dosa. Pengalaman bertaruh nyawa tersebut terjadi saat melakoni adegan di sebuah sungai yang memiliki arus cukup deras di kawasan Pangandaran, Jawa Barat.
Kejadian ini menjadi salah satu momen paling menegangkan bagi seluruh tim produksi. Pasalnya, Luna memutuskan untuk melakukan adegan tersebut sendiri tanpa bantuan pemeran pengganti (stand-in).
Kejadian bermula saat ia harus beradegan di ujung sungai yang memiliki karakteristik menyerupai air terjun kecil. Luna mengaku awalnya mengira ketinggian dan risiko arus di lokasi tersebut masih dalam batas aman.
"Oh itu kayaknya gak terlalu tinggi, aku gak usah pake stand-in aja," ujar Luna dalam press junket di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/2).
Namun, begitu terjun ke air, Luna baru menyadari adanya gulungan arus bawah di dasar air terjun kecil tersebut yang tidak ia perkirakan sebelumnya.
Kondisi diperparah oleh atribut prostetik dan kostum berat yang dikenakannya. Luna menjelaskan bahwa penggunaan wig, baju yang menyerap air, serta lapisan prostetik di wajah menambah beban tubuhnya secara signifikan. Hal ini membuatnya terseret dan tergulung oleh arus sungai.
"Aku juga gak perkirakan bahwa wig itu, baju itu, dan muka (prostetik) itu akan memberatkan aku ke dalam air lagi. Di dalam kegulung-kegulung, itu ada aku kayak (mikir) 'Mati nih gue'. Dan ada batu-batuan, kalau baju gue nyangkut, gue gak bisa naik, itu gue kelar sih," kenang Luna menggambarkan situasi menegangkan tersebut.
Selama kurang lebih 30 detik tergulung arus, Luna sempat merasa pasrah. Ia mencoba melemaskan tubuh mengikuti arah air agar tidak terbentur bebatuan lebih parah.
Selain itu, Luna menjelaskan bahwa penggunaan prostetik khususnya yang menutupi bagian hidung membuat dirinya sangat kesulitan mengambil napas maupun menahan napas di dalam air.
"Yang paling susah adalah kalau di dalam air pake prostetik, karena hidungnya ketutup, itu susah banget napas. Jadi memang sangat menyiksa," ungkap Luna.
Meski harus melewati proses yang menyiksa, Luna menekankan bahwa ini adalah bagian dari kerja kolektif.
Baginya, setiap pihak dalam produksi film ini memiliki peran penting untuk menyukseskan hasil akhirnya menjadi suatu karya yang baik dan enak ditonton.
Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa yang diproduksi oleh Soraya Intercine Films akan ceritakan sisi manusia dari sosok legendaris tersebut. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026. (Z-1)
