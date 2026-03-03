Tren Konsumsi Ramadan Dimanfaatkan Blibli Lewat Mega Sale

Ramadan memperlihatkan perilaku belanja yang lebih terencana. Masyarakat tidak hanya mencari harga terbaik, tetapi juga kepercayaan, keaslian produk, dan kepastian pengiriman.(Dok. Blibli)

MEMASUKI Ramadan, pola konsumsi masyarakat cenderung berubah secara bertahap. Pada awal bulan, fokus belanja biasanya tertuju pada kebutuhan pokok dan persiapan sahur hingga berbuka.

Memasuki pertengahan bulan, perhatian beralih ke perlengkapan rumah dan busana Lebaran. Sementara menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR), keputusan belanja kerap bergeser ke produk bernilai lebih tinggi. Dinamika ini menjadi momentum penting bagi pelaku e-commerce untuk menjaga trafik sekaligus mengerek transaksi.

Menangkap pola tersebut, Blibli menghadirkan kampanye Mega Ramadan Sale yang diklaim mengikuti setiap fase penting Ramadan, dari sahur pertama hingga periode THR. Kampanye ini menawarkan potongan harga hingga Rp1,2 juta serta promo beli satu gratis satu di sejumlah kategori.

Head of Campaign Blibli Indra Perdana mengatakan, Ramadan memperlihatkan perilaku belanja yang lebih terencana. Masyarakat tidak hanya mencari harga terbaik, tetapi juga kepercayaan, keaslian produk, dan kepastian pengiriman.

Karena itu, pihaknya menjanjikan setiap transaksi didukung jaminan pasti orisinal, gratis retur dengan alasan apa pun, jaminan tepat waktu, dan perlindungan lengkap.

"Dengan kombinasi promo spesial dan jaminan belanja yang menyeluruh, Mega Ramadan Sale menjadi momen yang pas untuk menuntaskan wishlist tanpa harus menunggu mepet dengan Lebaran," ujar Indra dalam keterangan tertulis.

Program ini dirancang mengikuti ritme Ramadan, mulai dari Sahur Mega Flash Sale pukul 03.00–05.00 WIB dengan voucher diskon hingga Rp1,2 juta untuk produk kesehatan, kebutuhan pokok, hingga elektronik seperti TV LED 50 inci. Saat ngabuburit (15.00–18.00 WIB), tersedia Mega Flash Sale dengan potongan hingga Rp1 juta untuk produk gadget dan perawatan diri.

Pada 2–3 Maret pukul 19.00–23.59 WIB, digelar 'Voucher Rush Hour' dengan tambahan diskon lintas kategori. Sementara pada 11 Maret, momentum THR dimaksimalkan lewat THR Sale dengan diskon hingga Rp1,2 juta untuk produk elektronik seperti TV QLED.

Selain berbasis waktu, promo juga dikemas secara tematik sepanjang 4–10 Maret. Mulai dari Groceries Day (serba Rp50.000), Gadget Day (diskon hingga Rp1 juta), Sport Day (diskon hingga 35%), Hometronic Day (diskon hingga Rp1 juta), Supermarket Day (beli satu gratis satu), fashion day (diskon hingga Rp500.000), hingga Flagship Store dengan potongan sampai 25%. Skema ini disusun mengikuti fase kebutuhan Ramadan, dari kebutuhan dapur hingga produk gaya hidup dan elektronik.

Data internal perusahaan pada Ramadan 2025 menunjukkan, fase awal Ramadan didominasi kebutuhan dasar. Penjualan beras tercatat mencapai 2 ton, setara dengan sekitar 28.571 ketupat. Produk pantry seperti gula, biskuit, mie instan, dan susu menjadi fondasi konsumsi harian untuk sahur dan berbuka.

Seiring waktu, fokus pelanggan beralih ke kategori yang meningkatkan kualitas hidup di rumah. Produk peralatan rumah tangga seperti rice cooker, oven, air fryer, juicer, hingga TV LED mengalami peningkatan signifikan. Hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas domestik dan momen kebersamaan keluarga selama Ramadan.

Memasuki fase THR, keputusan pembelian cenderung bernilai lebih besar. Gadget berbasis android dan mobil listrik menjadi dua kategori yang diincar selama Ramadan 2025, menunjukkan pergeseran pengeluaran ke arah konektivitas, produktivitas, dan mobilitas keluarga yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi distribusi, jangkauan pengiriman selama Ramadan 2025 mencapai 2.864 kilometer, dari Bandung ke Kabupaten Belu. Angka ini menunjukkan kebutuhan Ramadan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi merata hingga berbagai wilayah Indonesia. (E-1)