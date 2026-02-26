Persiapan Ramadan Lebih Tenang dengan Promo dan Kemudahan Belanja

Blibli menghadirkan program Blibli Pay Day Februari 2026 dengan berbagai penawaran yang relevan dengan kebutuhan Ramadan.(Dok. Blibli)

MEMASUKI bulan Ramadan, ritme kehidupan sehari-hari biasanya mengalami perubahan. Aktivitas ibadah meningkat, agenda kebersamaan bertambah, sementara kebutuhan rumah tangga dan pribadi juga melonjak dalam waktu yang hampir bersamaan.

Tak mengherankan jika banyak orang mulai menyusun daftar kebutuhan sejak jauh hari agar bulan suci dapat dijalani dengan lebih tenang, fokus beribadah, sekaligus tetap siap menghadapi berbagai momen kebersamaan.

Seiring perubahan tersebut, wishlist Ramadan pun kian panjang. Mulai dari kebutuhan kesehatan untuk menjaga stamina, perlengkapan berbagi, hingga busana yang nyaman untuk silaturahim. Untuk membantu pelanggan mempersiapkan semuanya secara praktis dalam satu tempat, Blibli menghadirkan program Blibli Pay Day Februari 2026 dengan berbagai penawaran yang relevan dengan kebutuhan Ramadan.

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati ekstra voucher hingga 25% serta gratis ongkos kirim. Setiap transaksi juga didukung jaminan produk 100% orisinal, perlindungan gratis, hingga kebijakan retur tanpa alasan apa pun, sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan lebih tenang di tengah kesibukan bulan suci.

"Selama Ramadan, pelanggan biasanya memiliki kebutuhan yang lebih beragam dalam waktu bersamaan. Melalui Blibli Pay Day, kami ingin memastikan mereka dapat memenuhi wishlist Ramadan dengan pengalaman belanja yang praktis, nyaman, dan terpercaya. Karena itu kami mengajak pelanggan untuk selalu cek dulu di Blibli sebelum berbelanja," ujar Indra Perdana, Head of Campaign Blibli.

Salah satu fokus utama selama Ramadan adalah menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Perubahan pola makan dan waktu istirahat membuat banyak orang memasukkan produk kesehatan dan nutrisi pendukung ke dalam daftar belanja, seperti vitamin dan minuman bernutrisi untuk membantu menjaga stamina agar ibadah dapat dijalani secara optimal.

Selain menjaga kesehatan, semangat berbagi juga menjadi salah satu hal yang paling terasa selama Ramadan. Banyak orang kini memilih cara berbagi yang praktis namun tetap personal, seperti menyiapkan paket sembako, hampers makanan, atau kebutuhan harian bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui layanan BlibliMart, kebutuhan berbagi sekaligus stok rumah tangga dapat dipenuhi dalam satu checkout.

Beberapa pilihan yang banyak diminati antara lain paket sembako hemat, paket bumbu, hingga hampers Lebaran dari berbagai merek makanan dan produk lokal. Kehadiran opsi tersebut memudahkan pelanggan menyiapkan bingkisan tanpa harus berbelanja di banyak tempat.

Blibli juga menghadirkan kampanye 'Donasi untuk Kebaikan Gaya Raya' yang memungkinkan pelanggan mendonasikan pakaian layak pakai melalui platform. Sebagai bentuk apresiasi, pelanggan yang berpartisipasi akan memperoleh tambahan diskon, sehingga pengalaman berbelanja terasa lebih bermakna sekaligus berdampak sosial.

Di sisi lain, Ramadan identik dengan berbagai momen kebersamaan, mulai dari buka puasa bersama, acara kantor, hingga silaturahim keluarga saat Idul Fitri. Karena itu, kebutuhan akan busana yang nyaman, sopan, dan tetap stylish juga meningkat. Melalui rangkaian Exclusive Collections Fashion Muslim dalam program Gaya Raya Blibli, pelanggan dapat menemukan berbagai pilihan modest wear yang relevan untuk beragam agenda sepanjang bulan Ramadan.

Program ini menghadirkan koleksi dari sejumlah brand modest fashion yang menawarkan desain elegan dan nyaman digunakan dalam berbagai kesempatan, sehingga pelanggan dapat tampil percaya diri tanpa mengabaikan nilai kesopanan.

Secara keseluruhan, Blibli Pay Day Februari dihadirkan untuk membantu pelanggan menjalani Ramadan dengan persiapan yang lebih matang melalui pengalaman belanja yang praktis, aman, dan terpercaya. Dengan kebutuhan yang semakin beragam, satu langkah sederhana seperti mengecek kebutuhan di satu platform dapat membantu memastikan semua persiapan Ramadan terpenuhi tepat waktu. (Put/E-1)