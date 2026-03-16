Baznas Salurkan 3.774 Baju Lebaran untuk Anak-Anak Palestina

Baznas menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pakaian baru kepada 3.774 anak Palestina yang ada di Gaza dan Yerusalem.(Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pakaian baru kepada 3.774 anak Palestina yang ada di Gaza dan Yerusalem. Program bertajuk Baju Lebaran untuk Anak-Anak Palestina ini diinisiasi untuk menghadirkan keceriaan hari raya di tengah situasi konflik yang masih melanda wilayah tersebut.

​Distribusi dilakukan secara langsung melalui mitra lokal untuk memastikan bantuan pakaian baru ini sampai ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan agar mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya.

​Deputi II Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, M. Imdadun Rahmat, menyebut program ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan pesan solidaritas. Baju Lebaran yang dikirimkan untuk anak-anak adalah simbol kasih sayang untuk mengukir senyum di wajah mereka.

​"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Gaza tidak merasa sendirian. Baju Lebaran ini adalah simbol kasih sayang dari rakyat Indonesia untuk memberikan senyum di wajah mereka di tengah situasi yang sulit," jelas Imdadun dalam keterangan resminya, Senin (16/3).

​Menurutnya, pemilihan Kota Gaza dan Yerusalem sebagai lokasi penyaluran didasari oleh kondisi urgensi di wilayah tersebut yang masih minim akses bantuan. "Setiap helai pakaian yang diberikan diharapkan mampu menghadirkan suasana hangat dan semangat baru bagi para penerima manfaat dalam menyambut hari kemenangan nanti," ujarnya.

​Distribusi pakaian baru ini juga menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas Baznas dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diamanahkan oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilan distribusi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang terus mengalirkan bantuan melalui kanal-kanal resmi Baznas.

​“Inilah saatnya kita memperkuat solidaritas dengan berbagi kebahagiaan melalui kanal resmi Baznas yang terjamin amanah dan tepat sasaran hingga ke jantung Gaza. Setiap donasi yang Bapak dan Ibu berikan bukan sekadar bantuan materi, melainkan harapan nyata bagi kemandirian dan pulihnya kehidupan warga Palestina,” katanya.

​Mendapat baju baru, senyum lebar terlihat dari wajah anak-anak penerima manfaat yang dengan antusias mencoba baju lebaran pemberian rakyat Indonesia tersebut. Dengan bahasa yang sederhana namun tulus, mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Baznas dan seluruh donatur di Indonesia yang telah memberikan perhatian bagi mereka di masa sulit ini.

​Selama Ramadan 1447 H, Baznas juga turut menghadirkan program bantuan untuk Palestina lainnya, antara lain paket makanan (food package), layanan kesehatan, penyediaan air bersih, tenda permukiman dan tenda rumah, selimut, tenda masjid, hingga tenda kelas bagi anak-anak di wilayah terdampak konflik. (E-3)