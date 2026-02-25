Tren Baju Lebaran 2026: Abaya Modifikasi dan Warna Earth Tone Mendominasi

Ilustrasi, warga berbelanja baju lebaran.(Dok. Antara)

MEMASUKI persiapan menyambut Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 H, arah gaya busana Muslim di Indonesia mulai menunjukkan pergeseran menarik. Jika tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh gamis floral yang feminin, tren baju Lebaran 2026 diprediksi akan lebih menonjolkan sisi elegan yang minimalis melalui penggunaan abaya dan palet warna dasar.

Kebangkitan Abaya Modifikasi: Lebih dari Sekadar Jubah

Abaya, pakaian longgar khas Timur Tengah, kini bertransformasi menjadi fashion statement yang lebih fleksibel di tren baju lebaran 2026. Menurut CEO Scarf Media sekaligus desainer Temi Sumalin, abaya tahun ini tidak lagi tampil monoton. Modifikasi dilakukan melalui teknik printing, penggunaan material lace (renda), hingga desain polos yang menonjolkan kualitas bahan.

Salah satu alasan mengapa abaya menjadi primadona adalah fleksibilitasnya. Busana ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian utama, tetapi juga bisa dijadikan sebagai luaran (outer). Anda bisa memadukannya dengan celana palazzo atau rok lipat untuk menciptakan siluet yang jenjang dan modern tanpa meninggalkan kesan santun.

"Abaya juga banyak sekali dimodifikasi, ada yang polos, di-print sampai ada yang lace. Ini adalah salah satu tren yang menarik untuk dilihat karena ada sentuhan budayanya," ujar Temi Sumalin dalam konferensi pers di Jakarta.

Dominasi Warna Earth Tone dan Kombinasi Modern

Beralih ke urusan warna, tren Quiet Luxury tampaknya masih memengaruhi pilihan masyarakat dan menjadi tren baju lebaran 2026. Warna-warna dasar atau earth tone diprediksi akan mendominasi panggung mode Lebaran 2026. Beberapa warna kunci yang perlu Anda perhatikan antara lain:

Khaki dan Krem: Memberikan kesan hangat dan bersih.

Abu-abu (Grey): Menampilkan sisi profesional dan elegan.

Hitam Klasik: Pilihan aman yang selalu terlihat mewah.

Kepala Pemasaran, Promosi dan Kegiatan Grup Sarinah, Elsa Dewi, menambahkan bahwa warna-warna membumi ini sangat apik jika dikombinasikan dengan warna cerah. Elsa mencontohkan perpaduan warna cokelat dengan pink dapat memberikan kesan rapi, modern, namun tetap memiliki aksen budaya yang kuat.

Aksesori: Pashmina Motif Abstrak Gantikan Floral

Untuk melengkapi tampilan, tren kerudung juga mengalami perubahan signifikan. Jika tahun lalu pasar didominasi oleh motif bunga-bunga (floral), pada Lebaran 2026, kerudung jenis pashmina dengan motif abstrak diperkirakan akan lebih populer. Motif ini dinilai memberikan kesan yang lebih artistik dan sangat cocok dipadukan dengan busana abaya yang cenderung minimalis.

Tips Padu Padan Busana Lebaran 2026

Elemen Saran Padu Padan Gaya Utama Abaya sebagai outer dengan celana palazzo. Kombinasi Warna Campurkan warna dasar (Khaki) dengan aksen cerah (Pink/Terakota). Hijab Pashmina motif abstrak untuk busana polos.

Dengan perpaduan yang tepat antara unsur tradisional dan potongan modern, tren baju lebaran 2026 di hari raya tidak hanya akan terlihat modis secara visual, tetapi juga tetap nyaman untuk silaturahmi sepanjang hari. (Ant/H-3)