Tips Baju Lebaran 2026: Cara Tampil Modis dan Mewah dengan Budget Hemat

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MERAYAKAN Lebaran 2026/ Hari Raya Idul Fitri identik dengan penampilan baru yang segar, khususnya dengan mengikuti tren baju lebaran 2026. Namun, tren fashion yang terus berubah seringkali membuat anggaran belanja membengkak. Menjelang Lebaran 2026, para pakar mode menyarankan pergeseran strategi dari sekadar "membeli banyak" menjadi "membeli lebih baik" (buy better).
Berikut adalah panduan praktis memadukan gaya baju Lebaran yang elegan namun tetap terjangkau di kantong.
Desainer jenama Dama Kara, Nurdini Prihastiti, menekankan pentingnya memilih pakaian dengan kualitas bahan yang baik dan tahan lama. Dibandingkan membeli banyak baju murah yang cepat rusak, satu potong pakaian berkualitas tinggi justru bisa menjadi investasi jangka panjang karena dapat dipadukan secara berbeda di berbagai kesempatan.
Strategi utamanya adalah memilih pakaian yang bersifat multifungsi. Misalnya, kemeja dengan sentuhan Sashiko atau motif sulaman tusukan kecil khas Jepang. Kemeja jenis ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk berbagai tampilan:
"Konsumen saat ini lebih menyukai sesuatu yang bisa dipakai untuk beberapa kesempatan. Cukup beli satu, tapi bisa dapat beberapa gaya yang berbeda," ujar Nurdini Prihastiti.
CEO Scarf Media, Temi Sumalin, menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya mulai memilih produk yang berkelanjutan (sustainable). Dengan memilih produk berkualitas, umur pakaian akan lebih panjang dan tidak cepat dibuang menjadi limbah mode.
Dengan demikian, masyarakat tidak melulu harus membeli baju baru setiap kali Lebaran tiba. Pakaian yang berkualitas tetap bisa dikenakan untuk pergi ke kantor maupun menghadiri pesta pernikahan dengan teknik padu padan yang segar.
Agar tetap terlihat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus merombak seluruh isi lemari, Anda bisa fokus pada beberapa elemen tren 2026 berikut:
|Tren 2026
|Cara Hemat
|Abaya
|Gunakan abaya polos koleksi lama dan tambahkan bros etnik.
|Warna Dasar
|Pilih warna Khaki atau Krem yang mudah di-mix dengan baju tahun lalu.
|Pashmina Abstrak
|Cukup membeli hijab baru dengan motif abstrak untuk mengubah total look.
Kesimpulannya, tampil modis di hari raya tidak selalu tentang harga yang mahal, melainkan tentang kecerdasan dalam memilih potongan busana untuk baju lebaran yang timeless dan multifungsi. Selamat mencoba! (Ant/H-3)
Baznas kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Kali ini, bantuan yang disalurkan berupa pakaian dengan total 2.400 paket.
Blibli menghadirkan program Blibli Pay Day Februari 2026 dengan berbagai penawaran yang relevan dengan kebutuhan Ramadan.
Siap tampil modis? Intip prediksi tren baju Lebaran 2026: Abaya modifikasi, padu padan warna khaki & krem, hingga pashmina motif abstrak yang bakal hits!
Simak tips memilih baju Lebaran yang nyaman, berkualitas, dan ramah di kantong. Modinity Raya Festival 2026 di ICE BSD hadirkan koleksi spesial mulai Rp40.000.
Tema Kebersamaan menjadi benang merah koleksi ini. Ikatan keluarga diterjemahkan ke dalam busana yang stylish namun tetap sopan, sehingga dapat dikenakan dalam berbagai suasana Lebaran.
Tren busana muslim Lebaran 2026 menemukan pemenangnya pada sosok Inara Rusli yang gaya berpakaiannya kini diproduksi massal dengan nama unik "Gamis Bini Orang".
Tren Gamis Bini Orang viral jadi baju Lebaran 2026. Simak asal-usul, ciri khas desain layer elegan, hingga daftar harga terbaru di Pasar Tanah Abang.
MENJELANG Lebaran 2026, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dipadati banyak orang. Beberapa model diprediksi menjadi tren baju Lebaran 2026, salah satunya gamis 'bini orang'.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved