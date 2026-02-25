Tips Baju Lebaran 2026: Cara Tampil Modis dan Mewah dengan Budget Hemat

Ilustrasi, padu padan baju lebaran 2026.(Dok. Antara)

MERAYAKAN Lebaran 2026/ Hari Raya Idul Fitri identik dengan penampilan baru yang segar, khususnya dengan mengikuti tren baju lebaran 2026. Namun, tren fashion yang terus berubah seringkali membuat anggaran belanja membengkak. Menjelang Lebaran 2026, para pakar mode menyarankan pergeseran strategi dari sekadar "membeli banyak" menjadi "membeli lebih baik" (buy better).

Berikut adalah panduan praktis memadukan gaya baju Lebaran yang elegan namun tetap terjangkau di kantong.

Investasi pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Desainer jenama Dama Kara, Nurdini Prihastiti, menekankan pentingnya memilih pakaian dengan kualitas bahan yang baik dan tahan lama. Dibandingkan membeli banyak baju murah yang cepat rusak, satu potong pakaian berkualitas tinggi justru bisa menjadi investasi jangka panjang karena dapat dipadukan secara berbeda di berbagai kesempatan.

Strategi utamanya adalah memilih pakaian yang bersifat multifungsi. Misalnya, kemeja dengan sentuhan Sashiko atau motif sulaman tusukan kecil khas Jepang. Kemeja jenis ini memiliki fleksibilitas tinggi untuk berbagai tampilan:

Two-in-One Look: Gunakan sebagai kemeja rapi atau buka kancingnya untuk dijadikan outer yang kekinian.

Gaya Aksentuasi: Tambahkan obi atau ikat pinggang ala Jepang untuk menciptakan siluet tubuh yang berbeda dan lebih formal.

"Konsumen saat ini lebih menyukai sesuatu yang bisa dipakai untuk beberapa kesempatan. Cukup beli satu, tapi bisa dapat beberapa gaya yang berbeda," ujar Nurdini Prihastiti.

Menerapkan Konsep Fashion Berkelanjutan

CEO Scarf Media, Temi Sumalin, menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya mulai memilih produk yang berkelanjutan (sustainable). Dengan memilih produk berkualitas, umur pakaian akan lebih panjang dan tidak cepat dibuang menjadi limbah mode.

Dengan demikian, masyarakat tidak melulu harus membeli baju baru setiap kali Lebaran tiba. Pakaian yang berkualitas tetap bisa dikenakan untuk pergi ke kantor maupun menghadiri pesta pernikahan dengan teknik padu padan yang segar.

Tren Baju Lebaran 2026

Agar tetap terlihat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus merombak seluruh isi lemari, Anda bisa fokus pada beberapa elemen tren 2026 berikut:

Tren 2026 Cara Hemat Abaya Gunakan abaya polos koleksi lama dan tambahkan bros etnik. Warna Dasar Pilih warna Khaki atau Krem yang mudah di-mix dengan baju tahun lalu. Pashmina Abstrak Cukup membeli hijab baru dengan motif abstrak untuk mengubah total look.

Kesimpulannya, tampil modis di hari raya tidak selalu tentang harga yang mahal, melainkan tentang kecerdasan dalam memilih potongan busana untuk baju lebaran yang timeless dan multifungsi. Selamat mencoba! (Ant/H-3)