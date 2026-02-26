Gamis 'Bini Orang' jadi Tren Baju Lebaran 2026 dan Hits di Tanah Abang, Tertarik Beli?

Deretan gamis 'bini orang' di pasar Tanah Abang.(Dok. Metrotvnews)

MENJELANG Lebaran 2026, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dipadati banyak orang, masyarakat sudah mulai mencari baju Lebaran. Beberapa model diprediksi menjadi tren baju Lebaran 2026, salah satunya gamis 'bini orang'.

Masyarakat memadati kios-kios pakaian untuk mencari baju lebaran, mukena, dan pakaian anak. Salah satu yang menjadi primadona incaran banyak orang ialah gamis 'bini orang'.

Gamis 'bini orang' memiliki potongan loose fit yang tidak ketat, bersiluet melebar ke bawah, dan dilengkapi aksen susun pada bagian lengan hingga tiga tingkat.

Dilla, 25, pemilik salah satu kios gamis di Pasar Tanah Abang, mengatakan pakaian perempuan untuk Lebaran yang paling banyak dicari adalah gamis 'bini orang' dengan harga sekitar Rp300 ribu.

"Gamis bini orang Rp300 ribu, kalau gamis dan tunik Rp 220 ribu. Itu yang paling banyak dicari dan dibeli orang-orang," kata Dilla di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini, seperti dilansir dari situs Metro Tv News.

Hal senada disampaikan Gita Safitri, 25, yang mengelola kios gamis milik keluarganya. Gita juga menyatakan gamis 'bini orang' menjadi produk terlaris karena pengaruh tren di media sosial.

Selain gamis, pakaian wanita yang banyak dicari lainnya ialah tunik. Tunik dengan berbagai macam desain masih menjadi primadona banyak perempuan untuk baju Lebaran 2026. (H-3)