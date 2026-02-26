Gamis 'Bini Orang' jadi Tren Baju Lebaran 2026 dan Hits di Tanah Abang, Tertarik Beli?

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
MENJELANG Lebaran 2026, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dipadati banyak orang, masyarakat sudah mulai mencari baju Lebaran. Beberapa model diprediksi menjadi tren baju Lebaran 2026, salah satunya gamis 'bini orang'.
Masyarakat memadati kios-kios pakaian untuk mencari baju lebaran, mukena, dan pakaian anak. Salah satu yang menjadi primadona incaran banyak orang ialah gamis 'bini orang'.
Gamis 'bini orang' memiliki potongan loose fit yang tidak ketat, bersiluet melebar ke bawah, dan dilengkapi aksen susun pada bagian lengan hingga tiga tingkat.
Dilla, 25, pemilik salah satu kios gamis di Pasar Tanah Abang, mengatakan pakaian perempuan untuk Lebaran yang paling banyak dicari adalah gamis 'bini orang' dengan harga sekitar Rp300 ribu.
"Gamis bini orang Rp300 ribu, kalau gamis dan tunik Rp 220 ribu. Itu yang paling banyak dicari dan dibeli orang-orang," kata Dilla di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini, seperti dilansir dari situs Metro Tv News.
Hal senada disampaikan Gita Safitri, 25, yang mengelola kios gamis milik keluarganya. Gita juga menyatakan gamis 'bini orang' menjadi produk terlaris karena pengaruh tren di media sosial.
Selain gamis, pakaian wanita yang banyak dicari lainnya ialah tunik. Tunik dengan berbagai macam desain masih menjadi primadona banyak perempuan untuk baju Lebaran 2026. (H-3)
Blibli menghadirkan program Blibli Pay Day Februari 2026 dengan berbagai penawaran yang relevan dengan kebutuhan Ramadan.
Ingin tampil stylish saat Lebaran 2026 tanpa boros? Simak tips padu padan baju lebaran 3-in-1, teknik Sashiko, dan tren abaya yang ramah di kantong.
Siap tampil modis? Intip prediksi tren baju Lebaran 2026: Abaya modifikasi, padu padan warna khaki & krem, hingga pashmina motif abstrak yang bakal hits!
Simak tren belanja online Ramadan 2026 yang melonjak di jam sahur dan buka puasa. Dapatkan tips alokasi THR ideal 20-20-30-30 agar keuangan tetap sehat.
Bingung kelola THR? Pakar keuangan OJK bagikan rumus 3P (Prioritas, Proteksi, Perayaan) agar keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian global 2026.
Ingin berbagi bingkisan atau hampers Lebaran tanpa bikin kantong jebol? Simak tips alokasi anggaran hampers dari perencana keuangan agar THR tetap awet dan berkah.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026.
AKTIVITAS angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) Kalimantan Tengah , diperkirakan lebih ramai tahun ini.
Utang terkelola seperti kredit kepemilikan rumah atau pinjaman dengan bunga rendah yang tidak harus dibayar segera, menurut Rista, tidak selalu harus dilunasi menggunakan dana THR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved