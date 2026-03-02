Awal Mula Viral Gamis Bini Orang: Dari Plesetan Nama Artis hingga Tren Fashion 2026

Awal Mula Viral Gamis Bini Orang.(MI/Agung Wibowo)

Dunia fashion muslim Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya tren nama unik menjelang Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026. Setelah tahun-tahun sebelumnya diramaikan oleh tren "Shimmer", kini giliran "Gamis Bini Orang" yang merajai kolom pencarian di TikTok hingga etalase toko luring di Pasar Tanah Abang dan Pasar Johar Semarang.

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai asal-usul penamaan yang terdengar kontroversial tersebut. Ternyata, di balik namanya yang nyeleneh, terdapat cerita unik dan strategi pemasaran yang cerdas dari para pelaku UMKM.

Berawal dari 'Gamis Inara'

Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa model busana ini awalnya dikenal dengan nama "Gamis Inara". Model tersebut merujuk pada gaya berpakaian selebritas Inara Rusli yang identik dengan kesan anggun, dewasa, dan elegan.

Ciri khas utamanya adalah potongan layer melengkung di bagian bawah dan lengan bertingkat.

Namun, seiring dengan dinamika kehidupan pribadi sang artis yang kembali menikah dan menjadi istri seseorang, para pedagang di Pasar Tanah Abang secara spontan memelesetkan nama tersebut.

"Inara kan sekarang sudah jadi bini orang, ya sudah kita sebut saja Gamis Bini Orang. Eh, malah pembeli lebih suka sebutan itu karena unik," ujar Arli, salah satu pedagang di Blok A Tanah Abang.

Viralitas di Media Sosial TikTok

Strategi penamaan ini kemudian "digoreng" oleh para konten kreator di TikTok. Video-video OOTD (Outfit of the Day) yang menampilkan perempuan berhijab dengan tampilan kalem dan berwibawa seringkali disematkan narasi "Vibes Bini Orang".

Berdasarkan data tren digital per Maret 2026, istilah ini dianggap mewakili gaya modest fashion yang matang atau classy. Hal ini menjadi antitesis dari tren tahun lalu yang cenderung mencolok dan berkilau.

Gaya "Bini Orang" lebih mengedepankan warna-warna earth tone seperti sage green, mocca, broken white, dan khaki.

Karakteristik yang Dicari Pembeli

Meskipun namanya memicu perdebatan, pembeli justru memburu gamis ini karena kualitas desainnya. Berikut adalah detail yang membuat gamis ini populer:

Material Flowy: Menggunakan bahan ceruty premium, satin doff, atau silk look yang memberikan efek jatuh saat dipakai.

Cutting A-Line: Memberikan kesan jenjang dan menutupi lekuk tubuh dengan sempurna sesuai syariat.

Aksen Layering: Detail layer lengkung di bagian depan memberikan dimensi tanpa terlihat berlebihan.

Harga Terjangkau: Dibanderol mulai dari Rp170.000 hingga Rp350.000, membuatnya mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh narasi dan personal branding dalam industri fashion di Indonesia. Nama yang unik seringkali menjadi pintu masuk bagi konsumen untuk melirik kualitas produk yang ditawarkan.

Hingga saat ini, "Gamis Bini Orang" masih menduduki peringkat teratas dalam daftar belanja baju Lebaran 2026. Para pedagang memprediksi permintaan akan terus meningkat hingga malam takbiran nanti. (Z-10)